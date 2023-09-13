ADIYAMAN (AA)- Kahta Siverek kara yolunun 6. kilometresinde Ömer Can idaresindeki 02 ZA 027 plakalı kamyonet, Ramazan Öner'in kullandığı 02 AT 475 plakalı traktör ve Ahmet Aslan idaresindeki 02 FSA 615 plakalı otomobil çarpıştı.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve güvenlik güçleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan traktör sürücüsü Öner'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.