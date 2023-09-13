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Yaralılardan traktör sürücüsü Öner'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve güvenlik güçleri yönlendirildi.

ADIYAMAN (AA)- Kahta Siverek kara yolunun 6. kilometresinde Ömer Can idaresindeki 02 ZA 027 plakalı kamyonet, Ramazan Öner'in kullandığı 02 AT 475 plakalı traktör ve Ahmet Aslan idaresindeki 02 FSA 615 plakalı otomobil çarpıştı.

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