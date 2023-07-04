Ankara

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, yaz mevsiminin gelmesi ile artan boğulma vakalarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Yüzmek için kurumsal hizmet veren tesisler, cankurtaran bulunan plajlar ve havuzların tercih edilmesi önerilen açıklamada, "Toplum tarafından güvenli olarak bilinen ve tercih edilen alanlarda yüzmeyi seçin, bilmediğiniz ve ıssız alanlarda suya girmekten kaçının. Göllerin, göletlerin ve barajların izin verilen kısımlarını tercih edin, izin verilmeyen yerlerde suya kesinlikle girmeyin. Akarsularda akıntı az gibi görünse de buralarda yüzmenin tehlikeli sonuçları olabilir. Sulama kanalları yüzmek için uygun alanlar değildir ve ölümcül sonuçları olabilir." uyarılarında bulunuldu.

Açıklamada, boğulmalarda en önemli etkenin paniğe kapılmak olduğuna işaret edilerek, şaka niyetiyle de olsa hiç kimsenin habersiz suya itilmemesi gerektiğinin altı çizildi.

Yüzerken küçük çapta da olsa rahatsızlık hissedildiğinde sudan çıkılması gerektiği belirtilen açıklamada, diğer önemli noktalar şu şekilde sıralandı:

"Karnınız tokken ve çok su tutan giysilerle suya girmeyin. Sıcaklığını ve derinliğini bilmediğiniz sulara atlamayın. Ne kadar derin olduğu hakkında bir fikriniz yoksa suya balıklama dalmayın, 2 metreden düşük derinlikler omurga kırıklarına yol açarak ölüme neden olabilir. Suya girmeden önce ufak ısınma egzersizleri ya da esneme hareketleri yapın. Kurtarma teknikleri bilmeyen kişilerin, boğulan kişilere yardım etmesi tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Bu durum, her iki kişinin de boğulmasına neden olabilir. Çeken akıntı olan yerlerde denize girmeyin, akıntıya kapılırsanız mücadele etmek yerine sahile karşı bakar şekilde kendinizi akıntıya bırakın ve sahile paralel yüzün."

AA