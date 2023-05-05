KAHRAMANMARAŞ AA- "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen kentlerdeki çocukların yaşadıklarını bir an olsun unutması amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

AFAD tarafından oluşturulan konteyner kentlerde gerek devlet görevlileri gerekse sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri çocukların yüzlerini güldürmek için çalışıyor.

Türkiye'nin birçok ilinde şubesi bulunan bir oyuncak ve oyun firması da depremin ilk anından itibaren çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenledi.

Firma son olarak depremzede çocuklar için Elazığ, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta "Çocuk Festivali" gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu Mahallesi'nde bulunan Necip Fazıl Konteyner Kenti'nde oluşturulan festival alanına gelen çocuklar, şişme oyun alanı, survivor parkuru ve içinde çeşitli oyun aletlerinin bulunduğu tırda gönüllerince eğlendi.

"Çocuk Festivali" Kahramanmaraş'taki tüm konteyner kentlerde çocuklarla buluştuktan sonra Gaziantep, Hatay, Adana ve Osmaniye'de de çocukların yüzlerini güldürmeye devam edecek.