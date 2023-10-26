İstanbul

SSM'den yapılan açıklamaya göre, Yaşayan Piramit, sanatçının felsefesi doğrultusunda bundan böyle yaşam döngüsüne ziyaretçilerin evlerinde, ofislerinde veya bahçelerinde devam edecek. 28 Ekim Cumartesi günü müzeyi ziyaret edecek sanatseverler, yanlarında getirecekleri taşıma kabıyla piramidin üzerindeki bitkilerden alabilecek.

İlk olarak 2015 yılında New York'taki Socrates Heykel Parkı'nda ve ardından 2017'de "documenta 14" kapsamında Kassel'deki Nordstadtpark'ta inşa edilen, mekana özgü eser Yaşayan Piramit, doğal yaşam döngüsüne sahip bir heykel olarak da değerlendiriliyor.

Sabancı Holding'in ana sponsorluğunda ve Çimsa'nın iletişim sponsorluğunda 13 Eylül 2022'den beri SSM'nin bahçesinde yer alan eser, İstanbul'un kent florası içinden seçilen ve farklı cephelerindeki güneş ve gölge koşullarına göre yerleştirilen, yaklaşık 600 türde 2 bin bitki ve çiçeklerden oluşuyor.