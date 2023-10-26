İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulunun, takım, teknik direktör, taraftar ve futbolcu olmak üzere 4 kategoride seçimlerini yaptığı belirtildi.

Ağustos/Eylül ayı dönemi ödüllerini kazananlar şöyle:

En Centilmen Takım: Yılport Samsunspor

En Centilmen Teknik Direktör: Patrick Kluivert (Yukatel Adana Demirspor)

En Centilmen Taraftar: Yılport Samsunspor Taraftarı

En Centilmen Futbolcu: Fernando Muslera (Galatasaray)

Ödüllerin gerekçeleri

Ödüllerin sahipleri ve gerekçeleri ise şöyle sıralandı.

Yılport Samsunspor: 3 Eylül 2023 tarihinde Trendyol Süper Lig 4. haftasında oynanan Yılport Samsunspor-İstanbulspor A.Ş. maçındaki duyarlı davranışları nedeniyle Yılport Samsunspor takımı ödüle layık görüldü. Yılport Samsunspor yönetimi, Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki tüm maçların seremonisine Akademi ve Spor Okulu öğrencileri ile çıkma kararını bu maçta uygulamaya başladı. Seremoni sırasında İstiklal Marşı okunurken, yağmur iyice şiddetini artırdı. Yılport Samsunsporlu futbolcular minik meslektaşlarının ıslanmaması için formalarını siper etti. Kaleci Okan Kocuk ve Kaptan Fofana'ya diğer oyuncular da katıldı. Maç, yoğun yağış nedeniyle 13. dakikada ileri bir tarihe ertelendi. Bu örnek davranış nedeni ile Samsunspor takımı, oy birliği ile ödüle layık bulunmuştur.

Patrick Kluivert: Dünya futbolunun en önemli yıldızlarından olan, Ajax, Barcelona ve Hollanda Milli Takımı'nın unutulmaz futbolcusu Patrick Kluivert, kariyerinin ilk kulüp teknik direktörlüğü için adım attığı Adana'da gülümseyen yüzü, nazik tavırları, takımı ve camiayı kucaklayışı ile farkını hissettirdi. Kluivert; 24 Eylül 2023 tarihinde oynanan Kasımpaşa A.Ş. - Yukatel Adana Demirspor A.Ş. maçında oyuncularının 3 kırmızı kart görmelerine ve takımının yenilmesine rağmen davranışlarıyla takdir topladı. Tribünleri ve öğrencilerini gerginlikten uzak tutmaya çalışan Kluivert, baskı altında sakinliğini korumasını bildi. Maç sonunda da rakip takım ve müsabaka yönetimi ile ilgili en küçük bir negatif ve eleştirel tavır göstermedi. Tam tersine özeleştiri yapan Hollandalı teknik adam, örnek bir karakter olduğunu ülkemizde bulunduğu kısa sürede gösterdi ve oy birliği ile ödüle layık bulundu.

Yılport Samsunspor Taraftarı: Lig sonuncusu olmalarına ve 7. haftada konuk ettikleri Gaziantep FK A.Ş. maçını 2-0 kaybetmelerine rağmen rakip takımı maç sonunda alkışlayarak uğurlayan Yılport Samsunspor taraftarı, Fair Play'e yakışır bir davranış sergiledi. TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, rakip takım teknik direktörü Marius Sumudica'nın da "kariyerimin en önemli anlarından biriydi" şeklinde övdüğü bu davranış oy birliği ile ödüle layık buldu.

Fernando Muslera: Rakibe duyduğu saygı, maçlardan sonra rakip kalecileri tebrik etmesi, gerekirse teselli etmesi ve tüm futbol yaşamı boyunca sergilediği Fair Play değerlerine uygun, örnek oluşturacak genel yaklaşımları nedeni ile ödüle oy birliği ile layık bulunmuştur.