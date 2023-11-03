Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş imzasıyla gönderilen genelgede vatandaşlara şefkat ve ilgi gösterilerek gerekli hallerde psikososyal destek sağlanması istendi.

Kış aylarında sokakta tek bir vatandaşın dahi kalmamasını teminen gerekli iş ve işlemlerin ivedilikle hayata geçirileceği belirtilen genelge kapsamında ilk olarak il ve ilçelerdeki evsiz, mekansız ve kimsesizlerin tespiti yapılacak.

Öncelik kamu kurumu misafirhaneleri

Bu kişiler, öncelikli olarak il ve ilçe sınırları içinde bulunan kamu kurumu misafirhanelerine yerleştirilecek.

Kamu kurumu misafirhanelerine yerleştirilememeleri halinde pansiyon ve otel gibi mekanlarda konaklamaları sağlanacak veya bir mekan bu kişilerin kışı geçirebilmeleri için tahsis edilecek.

Bunun yanında konaklatılan vatandaşların temizlik, sağlık, temel gıda ve giyim ihtiyaçları da giderilecek.