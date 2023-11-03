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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 4 Kasım Cumartesi günü yapılacak haftanın önemli karşılaşmasında Zorbay Küçük görev alacak.

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