Haber: Damla Oya Erman

Airbnb, bu Şubat ayından itibaren ABD, Kanada, İngiltere ve Fransa'daki her ilanda onaylanmış ikonların görüneceğini Çarşamba günü duyurdu. Şirket, yaz aylarında üzerinde çalıştığı diğer platform güncellemeleri ile birlikte bu önlemi duyurdu.

Chesky, Çarşamba günü X olarak bilinen platformda paylaştığı mesajında, "Bir ilanın sahte olup olmadığı veya söylendiği gibi olmadığı konusunda endişelenmemelisiniz," dedi.

Şirket, bu inisiyatifi önümüzdeki sonbahardan itibaren 30'dan fazla ülkeye genişletmeyi planlıyor.

"Eksik içerik Airbnb'de yeri yok, ve kötü niyetli aktörlerin platformu kullanmasını engellemeye yardımcı olacak teknolojilere sahibiz," Airbnb, FOX Business'a verdiği bilgide, sahte ilanları platforma gelmeden önce tespit etmeye çalışmak için teknoloji kullandığını belirtti.

Bu amaçla, ev paylaşım platformu, "risk sinyalleri"ne dayanarak ilanları değerlendiriyor; bunlar, ev sahibi itibarı, şablon mesajlar, aynı fotoğraflar ve diğer tutarsızlıkları içerir.

Bu yıl sadece, San Francisco merkezli bu platform, 157,000 sahte ilanın platforma katılmasını engelledi. Ayrıca, kaçan ekstra 59,000 ilanı da kaldırdı.

"Şüpheli aktiviteyi tespit etmek ve hızlı bir şekilde harekete geçmek için makine öğrenme modelimizi sürekli olarak geliştiriyoruz," Airbnb ekledi.

Kullanıcılar, bir sahte ilanla karşılaştıklarını düşünüyorlarsa, Airbnb'e her ilan profili üzerinde görünen "bu ilanı bildir" bayrağını kullanarak şikayet edebilirler. Şirket, bu ilanı incelemeye alacaktır.

Gerçek bir ilan rezerve ettiklerinden emin olmak isteyen misafirler için bazı diğer ipuçları şunlardır:

Misafirler her zaman platform üzerinden ödeme yapmalı ve iletişim kurmalıdır. Bir kullanıcı platform üzerinden doğrudan ödeme yaparsa, herhangi bir sorun ortaya çıktığında paraları güvende olur. Airbnb'in sigorta programı olan AirCover altında rezervasyonlar platform dışında ve doğrudan bir ev sahibi ile yapılırsa korunmazlar.

Misafirler, bir yerin incelemelerini ve puanlarını rezervasyon yapmadan önce okumalıdır. Misafirler, sadece seyahatlerinden sonra bir inceleme bırakabilirler, bu da gelecekteki misafirlerin gerçekten orada kalan birinden incelemeler okuduğunu bilmesi demektir. Hem misafirler hem de ev sahipleri, çıkış işleminden sonra iki hafta boyunca bir inceleme bırakabilirler.

İncelemeler, hem misafirler hem de ev sahipleri geri bildirim verdiğinde veya 14 günlük inceleme süresi sona erdiğinde görünür hale gelir.

Misafirler, ilanı rezerve etmeden önce ev sahibi ile herhangi bir ek soru sorma hakkına sahiptirler.