İstanbul

AJet'in internet sitesinde yer alan duyuruda, daha önce yurt içi uçuşlar için 299 liradan başlayan fiyatlarla kampanya yapan firma, bu kez de yurt dışı uçuşlar için indirimli bilet kampanyası düzenledi.

Kampanya kapsamında, Türkiye'den yurt dışına uçuşlarda 1 dolardan, yurt dışından Türkiye'ye uçuşlarda ise 1 avrodan başlayan, vergiler ile harçların hariç olduğu indirimli biletler bugün satışa sunuldu.

Kampanya, Türkiye çıkışlı, yurt dışı varışlı (KKTC hariç) ve yurt dışı çıkışlı, Türkiye varışlı direkt uçuşları kapsayacak.

Bu kapsamda 22-24 Mart'ta alınacak biletlerle 31 Mart ile 31 Mayıs tarihleri arasında seyahat edilebilecek.

Toplam 50 bin koltuk kontenjanı bulunan kampanyayla yolcular firmanın sefer düzenlediği birçok noktaya uçuş yapabilecek.

Yolcular, kampanyayla ilgili detaylı bilgiye, "https://ajet.com/tr/medya/basin-ve-duyurular/ajet-ile-1-usd-eur-arti-vergilerden-baslayan-firsatlar" linkinden ulaşabilecek.