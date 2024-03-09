Haber: Funda Akosman

“Kadınlarımızdan güç alıyor birlikte yürüyoruz” sloganıyla yola çıkan Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Av. İlknur Kovaç Bayraktar, Bayrampaşalı kadınlarla Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Program Av. İlknur Kovaç Bayraktar’ın kendi seslendirdiği Dünya Kadınlar Günü kutlama videosuyla başladı. “Yılın İş Kadını”, “Yılın Büyük Annesi”, “Yılın Yüce Annesi” ve “Yılın Kahraman Annesi” için seçilen 4 kadına ödüllerini takdim eden Bayraktar, daha sonra organizasyona katılan kadınlarla beraber yemek yedi.

Yılın İş Kadını Zeliha Kurşun, Yılın Büyük Annesi Remziye Kızıltop, Yılın Yüce Annesi Ödülü Zeynep Akşahin, Yılın Kahraman Annesi ödülü de Nebahat Gözüaydın’a takdim edildi. Bayraktar, plaketlerini verdiği kadınlara, Bayrampaşa’lı tüm kadınlar adına teşekkür etti.

Bayrampaşalı Astsubay Üstçavuş şehit Esma Çevik’in annesi Nebahat Gözüaydın’a ödülü takdim edildikten sonra tüm salon ayakta alkışladı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Bayraktar sözlerine, “Merhaba tüm emekçi kadın dostlarıma, hoş geldiniz Bayrampaşalı arkadaşlarım, kızlarım, hemşehrilerim… Sizinle bugün Dünya Kadınlar Günü’nü anmak için buradayız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz bu buluşmaya geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Evet, bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Çünkü kadın demek hepimiz biliyoruz ki emek demek, birleştirmek demek. Kadının ilerlemesi demek, ülkenin de gelişmesi demek. O yüzden kız kardeşlerimizin ellerinden tutuyoruz, o yüzden hep birlikte yürüyoruz, durmuyoruz, durmayacağız” diyerek başladı.

Kadının toplumun bütün alanlarında eşit şartlarda yer alabilmesi için çalıştıklarını belirten Bayraktar, “Kadın istihdamına önem veriyoruz. Kadınlarımızın hayatını iyileştirecek her türlü projede var olacağız. Kız çocuklarımızı okutacağız, koruyacağız. Gençlerimizin eğitimlerine destek olacak onlar için güvenli bir gelecek kuracağız. Annelerin üstündeki yükleri hafifleteceğiz” diye konuştu.

Bayraktar sözlerine şöyle devam etti: “Kadın olmanın zorluklarını en iyi bir kadın bilir. Ben ‘kadın hakları’ söz konusu olduğunda, sizin bir kardeşiniz, ablanız, arkadaşınız olarak varım, haklarınızı savunacak bir hukukçu olarak varım. Çünkü kadını en iyi kadın anlar. Bayrampaşa’nın kimseyi ırkı, dini, dili hatta siyasi görüşü yüzünden ayrımcılığa uğratmamayı temel ilke edinmiş bir evladıyım. Ben de bir göçmen kızıyım. Dünyada benim için iki insan vardır. İyi ve kötü. Bunun haricindeki bütün kimlikler bizim zenginliğimizdir. Kadın ve erkeğin eşit haklar çerçevesinde, adil bir şekilde toplumda var olmasının geleceği inşa edeceğine inanıyoruz. Bu vesileyle Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkını tanıyan Atatürk’e minnet borcumuzu da ifade etmek isterim.”

Kadınların sosyal ve siyasal hayata aktif katılımlarını desteklemenin en büyük amaçlarımızdan biri olduğunu söyleyen Bayraktar, “Bir hukuk devleti olmanın en büyük sorumluluğu; kadının ilerlemesini, yürümesini engelleyen, yaralayan kadına şiddeti sonlandırmaktır. Biz bunun için de mücadele edeceğiz. Özellikle bu konuda büyük mücadeleler gösteren hükümetimiz her zaman arkamızda. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bu destekleri için her zaman minnettarız. Biz de sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak, tek bir kadının bile gözyaşı dökmemesi için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

“8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, Türk ve dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek dilemekle kalmıyor, biz bu geleceği oluşturmak için yola çıkıyoruz” diyen Bayraktar, “Kadının aradığı bir huzur, bir mutluluk, güvenli bir yaşam. Ben inanıyorum ki ele ele verirsek üstünden gelemeyeceğimiz bir zorluk yok. Tekrar hepinize burada olduğunuz için teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun” diyerek sözlerini sonlandırdı.