Yılmaz, AK Parti Osmaniye İl Başkanlığını ziyaret etti, partililerle bir araya geldi.

Osmaniye'de dün uyuşturucu baskını yapılan evdeki şüphelinin ekiplere tabancayla ateş etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt'un yakınlarına başsağlığı, yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulunan Yılmaz, katılımcılarla dua etti.

Yılmaz, fırsat buldukça teşkilat mensuplarıyla aralarındaki iletişimi güçlendiren programlarda bir araya geldiklerini söyledi.

AK Parti'nin bir hizmet hareketi olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Biz bir hizmet hareketiyiz. Biz, diğer siyasi partiler gibi 'bir ideolojiyi bir yerde hakim kılalım, sonra hakim kıldığımız bu ideolojinin sayesinde biz de oralarda çeşitli makamlar, rütbeler elde edelim' diyen bizim siyasi muhaliflerimizin düşünceleri gibi düşüncelere sahip bir hareket değiliz. Biz, birbirimize nöbeti aktara aktara devam edip giden bir siyasi misyonun, davanın mensuplarıyız. Bunun özünde insan var. Diğerlerinin yaptığı işte insan yok mu? Çok az var. Ben olduğunu da hiç zannetmiyorum. Çünkü onlar hizmet odaklı değiller. Hizmet odaklı olmayan hiçbir hareket, merkezine insanı almaz, ideolojiyi alır, ideolojiyi yaymaya çalışır. Yaydığı ideolojinin elde ettiği gücü, o ideolojiyi yayan insanların omzuna rütbe, makam olarak dönmesini sağlar."

Bu kapsamda 6'lı masa örneğini veren Yılmaz, onların seçimi kazanmaları halinde kimin hangi makama geleceğini konuştuğunu, insan ve ülkenin herhangi bir politikasıyla ilgili konuşmadıklarını belirtti.

AK Parti siyasi hareketinin kurulduğu günden bu yana yüzlerce problemle karşılaştığını dile getiren Yılmaz, bunların hepsini "kulun duası, Allah'ın rızası" sayesinde aştıklarını ve aşacaklarını kaydetti.

Yılmaz, daha sonra partililerle basına kapalı görüştü.

AA