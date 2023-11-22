Ankara

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Özel'in açıklamasını anımsatarak, Özel'in darbecilerle kendi işbirliklerine dayanan geçmişlerini örtmeye çalıştığını vurguladı.

"28 Şubat'ın işbirlikçisi, darbelerin, muhtıraların ve darbecilerin kadrolu destekçisi CHP'nin Genel Başkanı Özel'in, Türkiye'nin siyasi tarihinden bihaber olduğunun anlaşıldığını" ifade eden Ala, şunları kaydetti:

"Siyasi hayatı darbe ve darbeci zihniyetlere karşı mücadele ile geçmiş AK Parti kadroları ve Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yönelik ifadeleri milletimiz nezdinde hiçbir değere sahip değildir. AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın siyasi hayatı, darbe ve darbecilerle mücadelenin siyasi tarihidir. Bize saldırarak demokrasi açıklarını kapatamazlar."