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Çalışma hayatına ilişkin yasa teklifiyle hem çalışana hem işverene destek verilmesi hedefleniyor

Çalışma hayatına ilişkin yasa teklifiyle hem çalışana hem işverene destek verilmesi hedefleniyor

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok , Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fırat Görgel, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç, Konya Büyükşehir Başkan adayı Uğur İbrahim Altay, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sami Er, Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayının Yusuf Alemdar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayının Zeynel Abidin Beyazgül, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayının Cüneyt Yüksel, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayının Ahmet Metin Genç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının Hamza Dağ, Van Büyükşehir Belediye Başkan adayının Abdulahat Arvas oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törende AK Parti'nin büyükşehir ve il belediye başkan adaylarını açıkladı.

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