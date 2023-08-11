Haber: Damla Oya Erman

Yazın meltemi rüzgarlarının yelkeninizi doldurmasıyla, denizde tatil yapmak için dünyanın en iyi bölgelerinden biridir. Günlerinizi gizli yüzme noktalarını keşfederek, açık sularla yıkanan asmalarla kaplı teraslarında uzun öğle yemekleri yiyerek ve gecelerinizi yıldızların altında sihirli koylara demir atarak geçirebilirsiniz, ki bunların birçoğuna sadece tekneyle ulaşmak mümkündür.

Bu nedenle deneyimli bir yatçı ya da lüks bir guletin güvertesinde uzanmayı seven birisi veya sadece su üzerindeki günübirlik gezilere ilgi duyan bir gezgin olsanız da, Türkiye'nin Turkuaz Sahili'nde görülmeye değer bazı noktalar aşağıda sıralanmıştır.

Gökova Körfezi, şnorkelle dalış yapmak için iyi bir noktadır. Bodrum yarımadasının kuzeybatı ucundaki giderek şıklaşan balıkçı kasabası Yalıkavak'tan (ve ultra-modern marinadan) başlayarak güneye Gümüşlük'e doğru ilerleyin.

Bu küçük, sığ koyun rıhtımı, Yunan Kalimnos adasının karşısında yer alıyor ve mezeler, taze balık, ahtapot, kalamar ve rakı ile Türk mutfağının başlıca öğelerinden olan lahmacun, köfte ve kebap sunan restoranlarla çevrilidir.

Mimoza, ağaçlardan sarkan ev yapımı fenerleri ve badanalı kirişleriyle göz alıcı bir seçenektir. Fenerci ise koyun girişinde küçük Tavşan Ada'yı gören manzaralara sahip ve 1979 yılından beri yerel deniz ürünleri sunmaktadır.

Daha da güneye doğru ilerledikçe Gökova Körfezi'ne girilir. Datça Yarımadası alt çenesi, Kos adası ise hızla yaklaşıp yutulacakmış gibi görünen bir timsahın ağzına benzeyen bu körfezde yer alır. Bu 96km’den daha fazla uzunluktaki körfezde, "Türkiye'nin St. Tropez'i" olarak adlandırılan şık Bodrum yer alır.

Bodrum'un doğusunda Orak adası dalış ve şnorkelle dalış yapmak için iyi bir noktadır.Su o kadar berraktır ki Maldivler'den geliyor gibi görünür. Daha da doğusunda, dağlarla çevrili, çam, badem ve zeytin ağaçlarıyla kaplı, rüya gibi bir yerdir.