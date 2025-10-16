İSTANBUL (AA) - Akmerkez ve Kokopelli işbirliğiyle hayata geçirilen 'Terasta Tarım' projesinin yeni dönem tanıtımı, Akmerkez Üçgen Teras'ta gerçekleştirildi.

Akmerkez'den yapılan açıklamaya göre, etkinliğe, sektör temsilcileri ve influencerlar katıldı.

Etkinliğin ilk oturumunda, projenin vizyonundan bahsedilirken, katılımcılar, terasta yükselen canlı bahçe turunda, saksıda bostan atölyesiyle kendi yeşil alanlarını oluşturma deneyimi yaşadı.

İkinci oturumda da misafirler, özel olarak tasarlanmış fotoğraf spot alanlarında Terasta Tarım deneyimlerini ölümsüzleştirirken, projenin hikayesini dinleme fırsatı buldu.

Bitkiler ve tarım temalı oyunlarla renklenen ikinci oturumda, katılımcılar kokteyllerinde kullanabileceği nane, kuzukulağı gibi bitkilerin fidelerini dikerek, doğayla temas kurmayı sürdürdü. Ayrıca tüm katılımcılara, şehirde kendi mini bahçelerini kurmaları için saksıda bostan setleri hediye edildi.

Proje, 2017'ye uzanan girişim olarak öne çıkıyor. Türkiye'de alışveriş merkezinin çatısında, doğayla kenti buluşturan tarım alanı fikri, Akmerkez Üçgen Teras'ta 'Ek Biç Ye İç' işbirliğiyle hayata geçirildi.

Ziyaretçilere kapalı 750 metrekarelik alanda, geri dönüştürülmüş malzemelerle oluşturulan sistemler aracılığıyla kentsel tarımın şehirde uygulanabilirliği gösterildi.

'Terasta Tarım' 8 yılı aşkın geçmişiyle bu yıl itibarıyla 'Kokopelli Şehirde' işbirliğiyle yeni döneme adım attı. Akmerkez bu adımla Terasta Tarım'ı, bir tarım alanının ötesine geçirerek, yıl boyu düzenlenecek atölye, eğitim, hasat günleri ve gastronomik deneyimlerle şehir yaşamına doğayı, üretimi ve paylaşımı taşımayı amaçlıyor.

- 'Akmerkez olarak, bu dönüşümün öncüsü olmayı sürdüreceğiz'



Açıklamada etkinlikteki açılış konuşmasına yer verilen Akmerkez GYO Genel Müdürü Hakan Tümkaya, çevreye duyarlı yaklaşımlarını kurumsal önceliğe dönüştürdüklerini belirtti.

Yalnızca bugünü değil, yarını da güvence altına aldıklarını aktaran Tümkaya, 'Hayata geçirdiğimiz Terasta Tarım projemiz, 8 yıldır öncü olmayı sürdürüyor. Bu projeyle şehre tarımı taşıyor, nesiller arası bir köprü inşa ederek, şehrin kalbinde doğayla yeniden bağ kuruyoruz.' ifadelerini kullandı.

Tümkaya, Terasta Tarım alanının, fikir olarak doğup somut projeye dönüştüğüne dikkati çekerek, 'Ancak gerçek dönüşüm, buradan başlayarak evlerimize, okullarımıza, restoranlarımıza ve günlük yaşamımıza taşınacak alışkanlıklarla mümkün olacak. Akmerkez olarak, bu dönüşümün öncüsü olmayı sürdüreceğiz.' değerlendirmesini yaptı.