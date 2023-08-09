Haber: Beyza Betül Cihan

AK Parti Genel Başkanı Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Akbelen direnişçilerinin Meclis'e gitmesi üzerine açıklamalarda bulundu. "Bir memleket orman varlığının odaları olması gerekir mi? AK Parti ormanı genişletme konusunda açık ara birincidir. Bir devletin madenlerini yerin altında bırakır mı? AK Parti bunu da yapıyor. Biz neden birinden vazgeçelim. Biz düzenlemeleri de yapıyoruz. Bugün Meclis'te tamamen sloganlar vardı. . Bilgiden yoksundu. Çalışmıyorlar" diyen Ala, ekonomi muhafazasına yönelik de açıklamalarda bulundu.

"Yakında bizim ekonomi yönetimimizin programlarını açıklayacaklar. Ondan önceki de Merkez Bankası Başkanımız bu hükümet döneminde son iki yılı da vurgulayarak tek haneli evin içine indireceğini ve yol haritasını milletimizle paylaştı. Biz hiçbir sorunu görmemezlikten gelmedik. Bunu da göremezlikten gelmiyoruz. Bu konjektürden elde edilen sebeplerle bu birikimleri düşürecek olan biziz. Bizde bunu sağlayacak bilgi, birikim, siyasi irade var. Sonunda gideceğini koymuşuz. Oraya indireceğiz." şeklinde konuştu.