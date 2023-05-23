İSTANBUL - Tut Ellerimden’in aranjesinde Emre Türkmen , Semih Nevşehirli , Ozan Toros , Serkan Ayman gibi Türkiye’nin en başarılı müzisyenleriyle çalışan Aksel, parçaya Rıfat Öztop yönetmenliğinde etkileyici bir klip çekti. Yaz döneminde Ömür Gedik ve Emrah Karaduman ile yayınlayacağı iki ayrı çalışmanın heyecanını taşıyan Aksel, çok yakında projelerin detaylarını açıklayacağını söyledi. Müziğe ilgisi küçük yaşlarda başlayan ve lise yıllarından beri çeşitli mekanlarda sahne alan Aksel, sözü ve müziği kendisine ait parçalarıyla konser ve festivallerde yer almayı sürdürüyor.

HABER: BÜLENT ÇAMCI