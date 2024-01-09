Haber: Damla Oya Erman

Turizm ve Antik Eserler Bakanlığı tarafından yayımlanan basın açıklamasına göre, kazılar Barcelon Üniversitesi işbirliğiyle ve El-Bahnasa Üst Mezarlığı'nda gerçekleştirildi.

Mezarlar, kaya yatağına doğrudan oyularak oluşturulmuş ve Ptolemaik ile Roma dönemlerine ait. Bu keşif, mezarlık içindeki gömme adetleri ve ritüel uyarlamaları konusunda benzersiz bir içgörü sunmaktadır.

Tabutlar, mumyalar, altın cenaze maskeleri ve çoğunlukla İsis-Afroditi'yi tasvir eden terra cotta heykeller mezarların içinde bulunmaktadır. İsis-Afroditi, saygı gören İsis tanrısının bir yüzünü temsil ederken, Afroditi ile ilişkilendirilen doğurganlık öğelerini vurgular. O, evlilik ve doğumla özdeşleşmiş, aynı zamanda eski Firavun modelleriyle uyumlu bir şekilde yeniden doğuş temalarını içerir.

Roma dönemine ait mumyaların altın varaklı ve boyalı cenaze maskeleri ile ortaya çıkması da dikkat çekici. İki mumyanın ağızlarına yerleştirilen altın diller, ölülerin öteki dünyada iletişim kurabilmesi ve Eski Mısır tanrısı Osiris'in mahkemesinde konuşabilmesi için bir uygulamayı temsil ediyor.

Arkeologlar, Mısır genelinde benzer gömme uygulamalarını keşfetmişlerdir, örneğin 2021 yılında İskenderiye'deki Taposiris Magna tapınağında ve El Bahnasa'nın yakınındaki Oxyrhynchus arkeolojik alanında.

Kahire Üniversitesi'nden D. Hassan Amer, ekip tarafından bulunan taş blokların üzerindeki bitki çizimleri, üzüm salkımları ve güvercinler ile kobra gibi hayvanların tasvirlerini de vurguladı.