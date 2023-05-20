Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Karşılaşmayı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da tribünden izledi.

90+4. dakikada konuk ekip bir gol daha buldu. Pereira'nın pasında topla buluşan Balkovec'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sol ayağı ile kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-4

44. dakikada orta sahada aldığı topla hareketlenen Efecan Karaca, sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez kaleye gönderdiği şutta kaleci Cenk Gönen, meşin yuvarlağı kontrol etti.

42. dakikada rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Hosseini topu bir süre sürdükten sonra kaleye gönderdiği sert şutta, top üst kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

32. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Sol kanttan Mane'nin ceza sahasında gönderdiği pasta penaltı noktasında topu kontrol eden Thiam'ın kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol kale direğinin dibinden auta çıktı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.