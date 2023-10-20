İstanbul

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak. Galatasaray, 15 Ocak 2011'de Hollanda temsilcisi Ajax ile yapılan özel maçla açılan yeni evinde 299 resmi karşılaşmayı geride bıraktı.

"Cimbom"un şu anki adıyla RAMS Park'ta yapacağı Beşiktaş derbisi, 300. resmi maç olarak kayıtlara geçecek.

Seyrantepe'de yapılan 299 resmi müsabakada sarı-kırmızılı takım, 193 kez kazandı. Taraftarı önündeki 61 müsabakayı beraberlikle tamamlayan Galatasaray, 45 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, iç sahada attığı 629 gole karşılık kalesinde 293 gol gördü.

Ligde 224 maç

Beşiktaş derbisi, Galatasaray'ın Seyrantepe'de 225. Süper Lig mücadelesi olacak.

Sarı-kırmızılı takım, 2011'den bu yana Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde 224 Süper Lig, 42 Türkiye Kupası, 25 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 8 UEFA Avrupa Ligi maçı yaptı.

Söz konusu dönemde sahasındaki lig maçlarında 155 galibiyet alan Galatasaray, 41 beraberlik ve 28 yenilgi yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, Seyrantepe'deki lig mücadelelerinde attığı 485 gole karşılık kalesinde 203 gol gördü.

Beşiktaş ile 14. randevu

Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Beşiktaş'ı 14. kez ağırlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, rakibiyle Seyrantepe'de yaptığı tamamı Süper Lig'de olan 13 müsabakada 9 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Galatasaray, söz konusu maçlarda attığı 21 gole karşılık kalesindeki 9 gole engel olamadı.

Tarihe geçen goller

Ocak 2011'de açılan Türkiye'nin en yüksek seyirci kapasiteli ikinci stadında ilk golü aynı ay yapılan Sivasspor mücadelesinde Galatasaraylı Servet Çetin attı.

Sonrasında Galatasaray adına stattaki 50. golü Johan Elmander, 100. golü Didier Drogba, 150. golü Wesley Sneijder, 200. golü Hakan Balta, 250. golü Selçuk İnan, 300. golü Yasin Öztekin, 350. golü Sinan Gümüş, 400. golü Eren Derdiyok, 450. golü Ryan Babel, 500. golü Jesse Sekidika, 550. golü Bafetimbi Gomis, 600. golü ise Mauro Icardi kaydetti.

En farklı skorlar

Galatasaray, güncel adıyla RAMS Park'taki en farklı galibiyetini 7-0'lık skorla aldı.

2022-2023 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında dönemin TFF 2. Lig temsilcisi Kastamonuspor'u ağırlayan Galatasaray, rakibini 7-0 mağlup ederek stat tarihinin en farklı galibiyetini elde etti.

Sarı-kırmızılılar, 2011'den bu yana iç sahada ikisi Kayserispor'a, birer kez de Bursaspor, Akhisarspor, Alanyaspor, MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği'ne karşı olmak üzere 7 defa 6-0'lık galibiyet aldı.

"Cimbom", Seyrantepe'deki en farklı mağlubiyetini ise 2013-2014 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6-1'lik skorla Real Madrid karşısında yaşadı.

99 yıllık rekabette ilk golü Beşiktaşlı Refik Osman Top attı

Galatasaray ile Beşiktaş futbol takımları arasında 353 maçın sığdığı 99 yıllık rekabette ilk golü Beşiktaşlı Refik Osman Top attı.

Rekabetin ilk randevusu olan 22 Ağustos 1924 tarihinde Taksim Stadı'nda yapılan İstanbul Ligi maçını Beşiktaş 2-0 kazandı. Siyah-beyazlı takım adına ilk golü atan Refik Osman Top, derbi tarihine geçti.

Galatasaray adına ilk golü ise 31 Temmuz 1925'te Taksim Stadı'nda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın 6-2 kazandığı rekabetin ikinci maçında Mehmet Leblebi kaydetti.

Rekabetin golcüleri

İki takım arasındaki rekabette Beşiktaş'ın efsane kaptanı "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, 61 maçta 29 golle en skorer futbolcu unvanını elinde bulundururken, yine Beşiktaşlı Şeref Görkey, 63 maçta 26 golle ikinci sırada yer alıyor. Beşiktaş'ta ayrıca Feyyaz Uçar'ın 18 golü bulunuyor.

Galatasaray'da ise Gündüz Kılıç, 31 maçta 21 golle Beşiktaş'a en fazla gol atan sarı-kırmızılı futbolcu. Galatasaray'da ayrıca Metin Oktay'ın 40 maçta 15 golü var.

Bir maçta en çok gol atanlar

İki takım arasındaki rekabette bir maçta en çok gol atan futbolcu, sarı-kırmızılıların efsanelerinden Gündüz Kılıç.

Galatasaraylı futbolcu, 30 Haziran 1940'ta Şeref Stadı'nda yapılan ve Galatasaray'ın 9-2 kazandığı tarihi maçta fileleri 5 kez havalandırarak, rekabetin bir maçta en çok gol atan ismi unvanını yıllardır kimseye bırakmadı.

Ayrıca, Beşiktaşlı Hakkı Yeten, Şükrü Gülesin, Recep Adanır ve Feyyaz Uçar ile Galatasaraylı Mehmet Leblebi, Gündüz Kılıç, Eşref Aykaç, Süleyman Tekil, Saffet Sancaklı, daha sonra Beşiktaş forması da giyen Adrian Ilie ile Milan Baros, bir maçta üçer gol atma başarısını gösterdi.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki maçlarda en farklı skor, 30 Haziran 1940 tarihinde yapılan Milli Küme karşılaşmasında elde edildi.

Bu karşılaşmada Galatasaray, Beşiktaş'ı 9-2 yenme başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılılar ayrıca, 18 Temmuz 1997'de TSYD Kupası'nda 6-0, 31 Temmuz 1925'te 6-2, 10 Kasım 1943 ve 6 Ağustos 1975'te aynı sonuçlarla 5-1, 10 Ağustos 1977'de 4-0'lık skorlarla sahadan galip ayrıldı.

Beşiktaş ise rakibi karşısındaki en farklı skorlu galibiyetlerini 17 Mart 1933 ve 29 Aralık 1940'ta 5-0'lık skorlarla elde etti. Siyah-beyazlılar ayrıca, 14 Kasım 1945'te ve 28 Mart 1948'de de aynı skorlarla 5-1 galip geldi.

Seyircisiz derbiler

Galatasaray ile Beşiktaş'ın 2007-2008 sezonunun ilk yarısında Ali Sami Yen Stadı'nda yaptıkları derbi müsabakası, tarihe geçti.

Galatasaray'ın bir önceki sezondan kalan 5 maçlık cezası nedeniyle seyircisiz oynatılan karşılaşma, rekabetin 99 yıllık tarihinde bir ilk olarak yerini aldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle iki ekip, biri Nef Stadı diğeri Vodafone Park olmak üzere iki mücadeleyi taraftarsız oynadı.

En çok oynayanlar

Rekabette en çok forma giyen oyuncuların başında Beşiktaşlı Şeref Görkey geliyor.

Şeref Görkey, siyah-beyazlı forma altında 63 kez Galatasaray'a karşı forma giydi. İkinci sırayı 61 maçla yine Beşiktaşlı Hakkı Yeten alıyor.

En gollü maçlar

Rakipler arasında şimdiye dek yapılan en gollü maçta, meşin yuvarlak toplam 11 kez ağlara gönderildi.

Galatasaray'ın 30 Haziran 1940'ta 9-2 kazandığı karşılaşmada filelere giden toplam 11 gol, geride kalan 353 müsabaka içinde seri penaltılar dışında bir maçtaki en yüksek skor sayısı olarak tarihe geçti.

Rekabette ayrıca, 30 Nisan 1949'daki Basın Kupası maçını 5-4 Galatasaray, 6 Kasım 1955'teki İstanbul Ligi maçını da 5-4 Beşiktaş kazandı, filelere toplam dokuzar gol gitti.

4-4'lük maçlar

Taraflar arasındaki maçlarda en gollü beraberlikler 4-4'lük skorlarla alındı.

İki takım arasında 4 Ocak 1935'te Şeref Stadı'nda yapılan özel maç, 21 Kasım 1937'de Fenerbahçe Stadı'ndaki İstanbul Ligi karşılaşması, 11 Mayıs 1940'ta Taksim Stadı'nda yapılan Bahar Kupası müsabakası, 16 Haziran 1940'ta Şeref Stadı'ndaki Milli Küme maçı ve 26 Mayıs 1968'de Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan lig derbisi 4-4 berabere sonuçlandı.

Galibiyet hasreti çekilen yıllar

İki takım, 99 yıllık rekabette bazı dönemlerde birbirlerine karşı üstünlük kurmakta zorlandı.

Beşiktaş, 30 Mart 1975 ile 16 Eylül 1979 arasında Galatasaray ile yaptığı üst üste 17 maçta da galibiyet yüzü göremedi. Galatasaray ise 20 Kasım 1931 ile 21 Haziran 1936 arasında geçen 15 maçta da rakibini yenemedi.

İki takımda da oynayanlar

Rekabetin geçmişinde birçok futbolcu her iki takım formasını da giydi.

Son dönemde hem Beşiktaş hem de Galatasaray'da forma giyen oyuncular arasında Ali Çoban, Mirsad Kovacevic (Mirsad Güneş), Saffet Sancaklı, Sergen Yalçın, Ahmet Yıldırım, Mehmet Aksu, Ayhan Akman, Emre Aşık, Adrian Ilie, Berkant Göktan, Okan Buruk, Mehmet Yozgatlı, Gökhan Zan, Serdar Özkan, Burak Yılmaz, Dany Nounkeu, Cenk Gönen, Caner Erkin, Ryan Babel, Gedson Fernandes ve Milot Rashica bulunuyor.

En erken derbiyi oynadılar

Süper Lig'de 2012-2013 sezonunun ikinci haftasında BJK İnönü Stadı'ndaki Beşiktaş-Galatasaray (3-3) maçı, aynı zamanda lig tarihinin en erken derbisi olarak kayıtlara geçti.

1959 yılında başlayan ligde bundan önce "Üç büyükler" arasındaki en erken derbi, 1981-1982 sezonunun üçüncü haftasında yine Beşiktaş ile Galatasaray arasında yapılmıştı.

Seyirci rekoru kırıldı

Galatasaray ile Beşiktaş arasında 2013-2014 sezonundaki maçta Süper Lig tarihinin seyirci rekoru kırıldı.

Siyah-beyazlı takımın ev sahipliğinde, 22 Eylül 2013 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan derbiyi deplasman yasağı nedeniyle tamamı Beşiktaşlı 76 bin 127 biletli seyirci izledi ve bu rakam lig tarihinin seyirci rekoru olarak kayıtlara geçti.

Ligin daha önceki seyirci rekoru, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 21 Eylül 2003 tarihinde yine Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki derbide 70 bin 125 kişiyle kırılmıştı.

Yarıda kalan derbi

Beşiktaş ile Galatasaray arasında 2013-2014 sezonunun 5. haftasında seyirci rekorunun kırıldığı derbi, saha olayları nedeniyle yarıda kaldı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 22 Eylül 2013 tarihinde Beşiktaş'ın ev sahipliğinde yapılan maçta siyah-beyazlılar, 18. dakikada Hugo Almeida'nın attığı golle devreyi 1-0 önde kapattı. Galatasaray, 59 ve 72. dakikalarda Didier Drogba'nın golleriyle öne geçti.

Maçta kaybolan süre oynanırken, Galatasaraylı Melo'nun 90+2. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından sahaya çok sayıda taraftar girdi. Bunun üzerine maçın hakemi Fırat Aydınus, kalan 2 dakikayı oynatmadan soyunma odasına gitti ve maçı tatil etti. Türkiye Futbol Federasyonu, derbiyi 3-0 hükmen Galatasaray lehine tescil etti.