Ankara

Pistorius, Singapur'da düzenlenen Asya-Pasifik bölgesinin en önemli güvenlik forumu Shangri-La Diyaloğu'nda "Asya-Pasifik Güvenliği İçin Yeni Ortaklıklar" konulu oturumda konuştu.

Her geçen gün birbirine daha da bağlanan çok kutuplu dünyada çok uluslu işbirliğinin öneminin altını çizen Pistorius, Avrupa ve Almanya'nın uzun yıllar kendilerini merkeze almış olan politikasını eleştirdi.

Pistorius, Avrupa merkezci politikayı eleştirerek, Avrupa'nın, Asya-Pasifik ülkeleriyle uzun süre sadece ekonomik ilişkilere odaklandığına ve küresel politik gelişmelere yeterince önem vermediğine dikkati çekti.

Bölgedeki ekonomik büyümenin dünya ekonomisini etkilediğini kaydeden Pistorius, "Asya-Pasifik ülkelerinin 21'inci yüzyılı şekillendireceği çok açık." değerlendirmesinde bulundu.

Pistorius, Asya-Pasifik'te meydana gelebilecek herhangi bir silahlı çatışmanın sadece bu bölgeyi değil tüm dünyayı etkileyeceğini vurgulayarak, Almanya'nın bölgedeki barış ve güvenlik için katkı sağlamaya hazır olduğunu dile getirdi.

Almanya'nın 2020'de Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'na taraf olduğunu anlatan Pistorius, ülkesinin 2020'deki Avrupa Konseyi Başkanlığı sırasında Avrupa Birliği (AB) ve ASEAN'ın stratejik ortaklık kurabildiğine dikkati çekti.

Asya-Pasifik bölgesinde savaşa karşı çıkan ülkelere teşekkür

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı "Putin'in yayılmacı saldırısı" olarak nitelendiren Pistorius, "Eğer Rusya kazanırsa bu, dünyadaki revizyonist güçlere, Hint-Pasifik bölgesi de dahil olmak üzere saldırganlık ve nedensiz askeri güç kullanımının kabul edilebilir olduğunu ve başarılı olabildiğini gösterecek." diye konuştu.

Pistorius, Asya-Pasifik bölgesinde savaşa karşı çıkan ülkelere teşekkür ederek, küresel toplumun uluslararası düzeni küçümsemeye veya değiştirmeye teşebbüste bulunanlara karşı çıkmaya kararlı olduğunu vurguladı.

Savaşın, Almanya'nın dış ve güvenlik politikaları için "tarihi bir dönüm noktası" olduğunu ifade eden Pistorius, Almanya'nın ülke savunması için ayırdığı bütçenin gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 2'sine yükseltileceğini kaydetti.

Pistorius, savaşın dünya genelinde enerji, güvenlik, ekonomi, refah ve gıda güvenliğine tehdit oluşturduğuna işaret etti.

"Hukukun etkinliğine ihtiyaç duyuyoruz"

Almanya'nın ikili ve çok taraflı güven oluşturma görüşmelerini desteklemeye hazır olduğunu vurgulayan Pistorius, ABD'nin, Rusya ve Çin'e koşulsuz nükleer silah kontrolü görüşmesi teklifinde bulunmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Pistorius, çok taraflılık, diyalog ve işbirliğinin önemini vurgulayarak, "Tek taraflılık yerine çok taraflılık, çift kutupluluk yerine çok kutupluluk, meydan okuma yerine müşterek güvenlik. Gücün etkinliğine değil hukukun etkinliğine ihtiyaç duyuyoruz. Almanya, bu çabaya bağlı kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Shangri-La Diyaloğu

Merkezi Londra'da bulunan Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünce (IISS) düzenlenen Shangri-La Diyaloğu, 2-4 Haziran Singapur'da yapılıyor.

Bu yıl 20'ncisi düzenlenen foruma 40'ı aşkın ülkeden 600'den fazla hükümet temsilcisi, savunma bakanları, askeri yetkililer ve güvenlik uzmanları katılıyor.

AA