Berlin

Savunma Bakanı Pistorius, Fransız mevkidaşı Sebastien Lecornu ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Pistorius, "Bugün bir atılım gerçekleştirdik ve bunu abartmadan tarihi bir gelişme olarak nitelendirebiliriz." dedi.

Fransız-Alman savaş tankının Fransız Leclerc ya da Alman Leopard 2 tanklarının modernize edilen bir versiyonu değil, gelişmiş yeteneklere sahip tamamen yeni bir model olacağını vurgulayan Pistorius, "Bu büyük proje için Almanya ve Fransa'nın yapacağı tüm görevlerin dağılımı konusunda anlaşmaya vardık. Birlikte net sınırlar belirledik ve yoruma ya da herhangi bir yanlış anlamaya yer olmayacak." diye konuştu.

Yeni nesil muharebe tankı üretiminin katılımcı ülkelerin savunma sanayileri tarafından eşit paylaşılacağını ifade eden Pistorius, "Nisan ayında bir mutabakat zaptı imzalayacağız. Mevcut plana göre 26 Nisan'da Paris'e gideceğim ve bu anlaşmayı imzalayacağız." bilgisini verdi.