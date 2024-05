Almanya'da yaşayan Türklerin öncülüğünde kurulan "Çeşitlilik ve Uyanış için Demokratik İttifak - DAVA" isimli siyasi partinin Başkanı Teyfik Özcan, ülkede son dönemde yükselen ırkçılık ve yabancı düşmanlığına dikkati çekerek, bu sorunun birlik ve beraberlik içinde hareket edilerek siyasi katılımın güçlendirilmesiyle aşılabileceğini söyledi.

Haziranda yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde DAVA'nın milletvekili adayları Fatih Zingal, Ali İhsan Ünlü ve Mustafa Yoldaş ile basın toplantısı düzenleyen Özcan, açıklamada bulundu.

Özellikle son dönemde Almanya'da artan ırkçılık ve ayrımcılığa işaret eden Özcan, "Biz, Almanya'daki Türk toplumu olarak artık her dalda güçlüyüz. Spor, bilim, ekonomi, sağlık gibi her dalda çok güçlüyüz ve orada da etkimiz var. Irkçılığı, ayrımcılığı azaltmak için siyasete atılmamız gerekiyor. Ondan dolayı da zaten DAVA Partisini kurduk. DAVA, Türklere ve Müslümanlara yönelik çalışmalar yapan bir parti ve bizim de ajandamızda bu konular zaten her zaman gündemimizde, bunlarla mücadele etmek için çalışmalar yapıyoruz ve burada da toplumdan destek bekliyoruz." diye konuştu.

"Burada çok potansiyelimiz var"

Almanya'da ırkçılık ve ayrımcılık sorununun bulunduğunu dile getiren Özcan, bu problemin okul, iş, hobi ve spor gibi yaşamın her alanında hissedildiğini söyledi.

Yaşadıkları ırkçılık ve ayrımcılık sorununu kendi çabalarıyla azaltma imkanının bulunduğunu ifade eden Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örneğin, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü 9 kişiyi öldürdü. Öldürdükleri 10'uncu kişi bir Alman polisti. Alman polisi öldürdükten sonra bu olayların üzerine gidip bitirdiler. Allah korusun, bu Alman polis olmasaydı büyük ihtimal devam edecekti. Bizim maalesef güçlü bir lobimiz yok, ondan dolayı bizi burada parçalamak istiyorlar. Her zaman Alman toplumu, Alman medyası, Alman siyaseti bizi parçalamak istiyor ki güçlü olmayalım, birlik ve beraberlik havası yaratmayalım, ondan sonra da tehlike oluşturmayalım, istedikleri gibi tepemize vursunlar, istedikleri gibi siyaset yapsınlar ve biz de ağzımızı açmayalım.

Siyasetçiler de biliyor, bizim burada çok potansiyelimiz var. Biz, burada (Almanya'da) Türkler ve Müslümanlar olarak birlik ve beraberlik havası yaratmak istiyoruz. Burada Türk toplumunca kabul gören kişilerle birlikte hareket ediyoruz ve buradaki çalışmalarımızı böyle devam ettirirsek inanıyorum ki toplumun da desteği ve gücüyle Almanya'da çok şeyi değiştirebileceğiz."

"Gücümüzü ve enerjimizi toplumdan alıyoruz." diyen Özcan, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Teyfik Özcan, "Biz, birlikte çalışıp birlikte hareket edersek Almanya'da bir şeyleri değiştirebiliriz ama herkes kendi başına burada devam ederse maalesef son 60 yıldır olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da fazla bir şey değişmeyecek; bizim toplumumuz, bizim çocuklarımız, bizim gençlerimiz halen bu ırkçılıkla karşı karşıya kalacak ve durum iyiye gitmeyecek. Bizim çok büyük bir gücümüz var, bu gücü değerlendirmek lazım, bunu da ancak birlikte yapabileceğiz." ifadelerini kullandı.

"Yükselen ırkçılık, gündemimizdeki en önemli konulardan"

AP seçimlerinde DAVA'nın liste başı adayı avukat Fatih Zingal da Almanya'da yükselen ırkçılığın gündemlerindeki en önemli konulardan olduğunu söyledi.

Zingal, "Yükselen ırkçılıkla senelerden beri mücadele ediyoruz fakat Alman siyasetine baktığımız takdirde Almanya İçin Alternatif (AfD) diye bir parti var ve bu parti bazı yerlerde birinci parti olarak görünüyor yani Almanlar gittikçe bunlara oy vermeye meyilli ve buna karşı mücadelemizi yürütmemiz lazım, devam etmemiz gerekiyor." dedi.

"Irkçılık, sadece bizleri yani sadece buna maruz kalan kişileri değil de tüm Almanya'yı ilgilendiren bir konudur." görüşünü paylaşan Zingal, şunları kaydetti:

"Çünkü ırkçılık, Almanlara da yansıyabiliyor, Almanlar da buna maruz kalabiliyor. Çekinip onlar da düşüncelerini artık rahatça söyleyemiyorlar ama ilk etapta tabii doğrudan bizleri, derneklerimizi, insanlarımızı, herkesi etkiliyor. Camileri kundaklama olayları gittikçe artıyor, vatandaşlarımıza yönelik bireysel saldırılar artıyor, Müslüman görünen vatandaşlarımız, özellikle başörtü taşıyan vatandaşlarımız her gün bu konularla alakalı mağdurlar. Bunlar, bizim gündemimiz ve bunu biz siyasete taşımak istiyoruz, ne kadar önemli bir faktör olduğunu dile getirmek istiyoruz."

DAVA, AP seçimlerine katılacak

Düzenledikleri basın toplantısında Özcan, AP seçimlerine katılmak için gerekli olan 4 bini aşarak yaklaşık 14 bin imza topladıklarını belirterek, herkesi 9 Haziran'da yapılacak seçimde oy kullanmaya davet etti.

Özcan, DAVA'nın sadece Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılmak için kurulmadığını, partileşme çalışmalarının sürdüğünü ve gelecek seçimlerde hedeflerinin Almanya'daki eyalet seçimleri ile genel seçimlere girmek olduğunu söyledi.

Özcan, "DAVA, 62 yıllık göç tarihinden sonra ortaya çıkan bir oluşumdur. Bundan sonra Almanya'daki siyasi arenada yerini bulacak bir partidir. Özellikle gençlere çağrımız: Bizimle hareket edin, bize destek verin, bize katılın, biz de size destek verelim ve birlik ve beraberlik havası yaratalım." dedi.

Seçimlere katılım oranını artırmayı amaçladıklarını vurgulayan Özcan, "Örneğin Frankfurt bölgesinde her iki kişiden biri yabancı kökenli ve yerel seçimlere katılma oranı yüzde 30 ile 40 arası yani seçmenlerimiz seçime gitmiyorlar. Biz, özellikle seçime gitmeyen bu kesim için büyük bir alternatif oluşturduk. Seçimler, Almanya'da bir şeyleri değiştirmek için, ırkçılığa karşı, İslam düşmanlığına karşı çok güzel bir silah ve bunu kullanmamız lazım." ifadelerini kullandı.