Alman basınında yer alan haberlere göre, aşırı sağcı AfD, resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 15,9 oyla AP'de 15 koltuk kazandı.

Sonuçların ardından bir araya gelen 15 AfD milletvekili, seçim sonuçlarını ele aldı.

AfD'li vekiller, yaptığı açıklamalarla tepkiler toplayan Krah'ın AP'ye gidecek delegasyonda yer almaması yönünde oy kullandı.

15 milletvekilinden 8'i Krah'ın listeden çıkarılması yönünde oy verdi. 4 milletvekili Krah lehine oy kullandı, 3 milletvekili ise çekimser kaldı.

Böylece AfD, Maximilian Krah'ı AP delegasyonu listesinden çıkardı.

Krah, yaptığı açıklamada, kararı "pek dostane bulmadığını" belirterek, genç seçmenler için partisinde çalışmaya devam etmek istediğini söyledi.

AfD, Almanya'da pazar günü yapılan AP seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 15,9 oy almış ve 15 koltuk kazanmıştı.

Maximilian Krah, göçmenler, yabancılar ve Müslümanlar hakkında yaptığı tartışmalı açıklamalar ile Rusya ve Çin'le bağlantısı olduğu iddialarıyla gündeme gelmişti.