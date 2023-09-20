Festival Başkanı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı oyuncu Demet Akbağ'ın katılımıyla bir otelde basın toplantısı düzenlendi.

Muhittin Böcek, Türkiye'nin ilk ve en uzun soluklu festivalinin 60'ıncı yaşını kutlamanın mutluluğunu ve onurunu yaşadıklarını söyledi.

Bu yıl sanatçılar Erdal Özyağcılar, Işıl Yücesoy, Müjdat Gezen, Selçuk Yöntem ve Şerif Sezer'e "Yılın Onur Ödülü" verileceğini belirten Böcek, oyuncular Farah Zeynep Abdullah ve Aras Bulut İynemli'nin ise "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" alacaklarını kaydetti.

Bu yıl festival afişinin görsel tasarımcı Galip Aksular tarafından "Sinema sonu olmayan bir yolculuktur" düşüncesinden yola çıkılarak hazırlandığını aktaran Böcek, sanatseverleri 7-14 Ekim'de Antalya'ya davet etti.

"Türkiye'nin en önemli ödülü ve töreni"

Jüri Başkanı Demet Akbağ, Altın Portakal Film Festivali'nin tüm sinema sektörü için oldukça heyecan verici olduğunu dile getirdi.

Festivalde olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Akbağ, "Altın Portakal sektörü buluşturur, insanları kaynaştırır. Birlikte bir şey izlemenin, seyirciyle birlikte olmanın, sanatın birleştirici yanını en güzel görebileceğiniz etkinliklerden biridir. Bizim gururumuzdur. Türkiye'nin en önemli ödülü ve töreni bu şehre mahsus olduğu için Antalya çok şanslı. Bu festival her yönüyle şehrin sembolü haline gelmiş. Bu nedenle bu özel yılda jüri başkanı olduğum için çok mutluyum. Ödül aldığım bir festivalin jüri başkanı olmak ayrıca büyük bir sorumluluk." ifadelerini kullandı.

Festival "Atatürk" belgeseliyle başlayacak

Festival İdari Direktörü Cansel Tuncer, programı güçlü, içeriği zengin ve köklerine bağlı bir festival olacağını ifade etti.

Festival kapsamında Alanya, Kumluca ve Manavgat ilçelerinde film gösterimlerinin yapılacağını belirten Tuncer, festivalin Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak yönetmenliğini Tolga Örnek'in yaptığı 1998 yapımı Atatürk belgeseli gösterimiyle açılacağını vurguladı.

Festival filmlerinin açık hava gösterimlerinde de izleyiciyle buluşacağını anlatan Tuncer, "Jürilerimizin değerlendirmeleri sonucunda 10 ulusal uzun metraj, 8 belgesel, 14 kısa metraj film yarışacak. Uluslararası Uzun Metraj Film yarışmasında ise 10 film yer alacak. Festival kapsamında sinema sektörünü bu yıl toplam 1 milyon 945 bin lira ödülle destekleyeceğiz." bilgisini verdi.

Tuncer, festivalde sinema biletlerinin 5 liradan satılacağını kaydetti.

İzleyici sayısının yükselmesi bekleniyor

Festival Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, kent için bir marka değeri haline gelen festivalin geçen yıl 78 binin üzerinde izleyiciyi ağırladığını, bu yıl sayının daha da yükselmesini beklediklerini söyledi.

Boyacıoğlu, bir gazetecinin "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"ne layık görülen Farah Zeynep Abdullah'ın sosyal medya hesabından Yılmaz Güney ile ilgili paylaşımını hatırlaması üzerine, "Bu ödülü vermeye karar verdiğimizde bu tartışmalar başlamamıştı." dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür de festivalin en önemli geleneklerinden biri olan festival kortejinin ayakta tutulması gerektiğine dikkati çekerek, tüm sanatçıları korteje davet etti.

AA