Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Altınordu Futbol Kulübü Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler ile Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Halim Bezircilioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törende bir konuşma yapan Bezircilioğlu, Altınordu’nun kuruluşunun 100. yılını kutladıklarını hatırlatarak, "Kulüp olarak centilmenlik içinde ve hiçbir fair-play dışı hareket yapmadan en yükseklere çıkmak için mücadele edeceğiz. Bu bayrağı en iyi yerlere taşımak için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Altınordu Futbol Akademisi İdari Direktörü Ahmet Furkan Can da Süleyman Ferit Eczacıbaşı ve arkadaşları tarafından kurulan Altınordu'nun 100 yaşında olduğunu belirterek, "100. yılımızı Türk çocuklarına spor yaptırmak, onların sportmen bireyler olmalarına katkı koymak ve içlerinden seçilmiş doğal yetenekli olanlarına, 'Temel ve Gelişmiş Futbol Eğitimi' vererek, onları üst düzey kalite ve kapasitede profesyonel futbolcular yetiştirmek ülküsüyle kutluyoruz." dedi.