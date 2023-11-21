Haber: Damla Oya Erman

Şirket, bu hedefi gerçekleştirmek için AWS Veri ve YZ Başkan Yardımcısı Swami Sivasubramanian'ın pazartesi günü kaleme aldığı bir blog gönderisinde üç girişimde bulunacağını duyurdu ve bu çabalarına "AI Ready" (YZ Hazır) adını verdi.

Amazon'un bu hamlesi, YZ becerileri edinmek isteyenlere yardım etmeyi ve önlerindeki büyük fırsattan yararlanmalarını sağlamayı amaçlıyor. Şirket, genel YZ sektörünün ve özellikle generatif YZ teknolojisinin geçen yıl içinde büyük ilgi gördüğünü belirtiyor. Bu alanda birçok büyük teknoloji şirketi arasında hakimiyet mücadelesi yaşanırken, geçen yıl kasım ayında OpenAI tarafından halka sunulan ChatGPT adlı sohbet botunun bu büyümeye katkıda bulunduğuna dikkat çekiyor.

Amazon, "AI-savvy" (YZ'ye hakim) bir işgücüne olan ihtiyacın hiç olmadığı kadar büyük olduğunu savunuyor ve AWS/Access Partnership'dan gelen verilere dayanarak işletmelerin YZ becerilerine sahip çalışanları işe almak ve YZ kullanım planlarına vurgu yapıyor.

"AI Ready" (YZ Hazır) çabası, "iş ve teknik olmayan kitleler" ile "geliştirici ve teknik kitleler" için ücretsiz olarak sunulacak dersleri içeriyor. Şirket, toplamda bu gruplar için sekiz yeni eğitim programını başlatacağını belirtiyor.

Programın diğer iki bölümü ise öğrencilere odaklanıyor. Aralık ayında gerçekleşecek olan "Hour of Code Dance Part: AI Edition" etkinliği, katılan öğrencilere kodlama ve YZ ipuçları kullanarak kendi sanal müzik videolarını oluşturma fırsatı tanıyacak.

Bu arada, 50.000'den fazla lise ve üniversite öğrencisi, generatif YZ üzerine odaklanan bir Udacity kursunun maliyetini karşılamak için burs alacak. Amazon, bursların toplamda 12 milyon doların üzerinde değerinde olacağını tahmin ediyor.

"Hour of Code" etkinliğini düzenleyen Code.org'a, etkinlik için verilen maksimum 8 milyon dolar değerindeki AWS Bulut bilişim kredileri de dahil olmak üzere destek sağlanacak.

LinkedIn'in eylül ayında yaptığı bir ankete göre, dünya genelindeki profesyonellerin çoğu "YZ'yi benimsemekten heyecan duyuyor." Ancak ankette, katılımcıların %49'unun mevcut YZ bilgi düzeylerinin daha geniş olması gerektiği endişesini dile getirdiği görülüyor. Bu ankette, geçen yıl kasım ayına göre YZ referansları içeren iş ilanlarında büyük bir artış yaşandığı da belirtiliyor.