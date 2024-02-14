Haber: Damla Oya Erman

Kaliforniya'da yaşayan davacı, Amazon'un Prime Video'daki reklamların "haksız" bir şekilde değiştirilmesine ilişkin yanıltıcı reklamcılık ve tüketici koruma yasası ihlalleri iddialarını içeren bir dava açtı. Dava dosyası, The Hollywood Reporter tarafından önceki günlerde rapor edilmiş ve yayınlanmıştı.

Şirketin ABD abonelerine sınırlı reklamlar göstermeye başlamasından yaklaşık bir buçuk hafta sonra açılan dava, reklamlardan kaçınmak isteyenlerden ek ücret talep edilmesini eleştiriyor. Reklamlardan kaçınmak için ek ücret 2,99 dolar.

Davacı, davalıyı geçen yılın 28 Aralık tarihinden önce yıllık Amazon Prime üyeliği için ödeme yapan kişileri kapsayan bir toplu dava olarak onaylaması için mahkemeye başvurdu. Ayrıca, mahkemeden "Davalının yanıltıcı davranışını engelleyen bir yasaklama" gibi çeşitli tazminatlar ve jüri yargılaması gibi diğer rahatlatıcı önlemler talep ettiği belirtildi.

Davada, Amazon'un yıllık abonelik tüketicilerinin, şirketin hizmet için yaptığı reklamlardan dolayı "Prime aboneliğinin süresi boyunca filmlerin ve tv şovlarının reklamsız akışını" beklediği iddia edildi. Otomatik reklamlar devreye girdikten sonra, Amazon'un hizmeti bu tüketicilerin "hak ettiği makul beklentilerinden mahrum bıraktığı" belirtildi.

Geçen eylül ayında, Amazon'un sınırlı reklamları Prime Video içeriğine getireceğini duyurduğunda, şirket bu değişikliğin, "çekici içeriklere yatırım yapmaya devam etmek ve bu yatırımı uzun bir süre boyunca artırmak" isteği nedeniyle olduğunu belirtmişti. Şirket ayrıca, reklamların eklenmesinden önce Prime üyelerine "reklamsız seçenek için nasıl kayıt olacakları" hakkında bilgi içeren birkaç haftalık bir uyarı göndereceğini açıklamıştı.