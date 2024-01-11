Haber: Damla Oya Erman

Amazon, Prime Video ve Amazon MGM Studios üzerinde "birkaç yüz" kişiyi etkileyecek iş kesintileri yapacak. Ayrıca, teknoloji devine ait olan video oyunu yayın şirketi Twitch, devam eden maliyet kesme çabalarının bir parçası olarak 500 çalışanını işten çıkaracağını çarşamba günü açıkladı.

Prime Video ve Amazon MGM Studios'un Kıdemli Başkan Yardımcısı Mike Hopkins, iç bir not'ta şirketin çarşamba günü etkilenen çalışanlara ulaşmaya başladığını belirtti.

“Belirli alanlarda yatırımları azaltma veya durdurma fırsatlarını belirledik, aynı zamanda en fazla etki sağlayan içerik ve ürün girişimlerine odaklanarak yatırımımızı artırıyoruz,” dediği mektupta söyledi.

Amazon, 2022'de MGM'yi 8.5 milyar dolarlık bir anlaşma ile satın aldı, bu da şirketin eğlence dünyasındaki konumunu güçlendirmeye yardımcı oldu ve zaten geniş kütüphanesini dolduracak daha fazla içeriğe Amazon Prime Video'nun sahip olmasını sağladı.

Hopkins, şirketin "ayrılık ödemesi, geçiş avantajları ve ülkeye bağlı olarak harici iş yerleştirme desteğini içeren paketler sağladığını" belirtti.

Twitch işten çıkarmaları

Twitch CEO'su Dan Clancy, oyun biriminin işten çıkarmalarını şirketin kullanıcıları ve personeline gönderdiği mesajlarda doğrulayarak bu kararı "incredibly difficult" (son derece zor) olarak nitelendirdi. Çarşamba günü yapılan duyuru, Twitch'in ebeveyn şirketi Amazon'da geniş çaplı kesintilerin bir parçası olarak geçen yıl mart ayında 400 çalışanını işten çıkarmasından sonra geldi.

"Geçen yıl boyunca daha sürdürülebilir bir iş inşa etmek için çalıştık, böylece Twitch uzun vadeli olarak burada olacak ve yıl boyunca maliyetleri azalttık ve daha verimli olmak için birçok karar verdik," dedi Clancy, çalışanlara açıkça paylaşılan bir notta. "Ancak maalesef, bu çabalara rağmen, organizasyonumuz işimizin büyüklüğü göz önüne alındığında hala anlamlı bir şekilde büyük olduğu ortaya çıktı."

İlk olarak Bloomberg tarafından bildirilen işten çıkarmaların hangi alanları etkileyeceği hemen net değildi. Clancy, etkilenen çalışanların çarşamba günü bilgilendirileceğini söyledi.

CEO ayrıca, Perşembe öğleden sonra Twitch kullanıcılarından gelen soruları yanıtlamak için bir canlı yayın konuşması yapacağını söyledi.

Bu işten çıkarmalar, Twitch'teki devam eden zorluklara işaret ediyor; ancak Amazon, bu birimi için özel sonuçlar açıklamaz. Ayrıca geçen yılın sonlarında şirketten bir dizi üst düzey yöneticinin ayrılmasının ardından geldi, bunlar arasında şirketin baş ürün sorumlusu, baş müşteri sorumlusu, baş içerik sorumlusu ve baş gelir sorumlusu bulunuyordu.

" Twitch işi güçlü olsa da, bir süredir organizasyonumuz işimizin bugün nerede olduğu yerine 3 yıl veya daha fazla olması beklenen bir yerde optimize ediliyor," dedi Clancy, çalışanlara çarşamba günü bildirdiği gibi.

CEO ayrıca, Twitch'in 2023'te gelir paylaşımı modeli aracılığıyla yayıncılara 1 milyar dolar ödediğini sözlerine ekledi.

Geçen yılın başlarında, pandemi dönemine ait gelir zirveleri yer yüzeyine çıkmaya başladıkça, birçok büyük teknoloji şirketi küresel çapta işten çıkarmalar yaptı.

Bu işten çıkarmalar, geçen yılın ikinci yarısına doğru büyük ölçüde azalmış olsa da, Amazon ve Google gibi şirketler 2023'ün sonlarına doğru daha küçük, daha hedefli kesintiler yaptı ve Spotify, Etsy ve Dataminr gibi diğer teknoloji şirketleri de kesintiler yaptı.