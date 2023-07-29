Haber: Beyza Betül Cihan

Farmakoloji Uzmanı Prof. Dr. Okan Yıllar, bilindik ve büyük sanayi kuruluşlarının ürettiği ürünlerin mutlaka hekime danışarak kullanılması gerektiğini vurguladı.

Sporcular ve sporla ilgilenen bireyler arasında yaygın olarak kullanılan spor takviyesi ürünleri, performans artırma ve sağlık destekleyici özellikleri nedeniyle tercih ediliyor. Ancak yapılan araştırmaya göre, bu takviye ürünlerin etkilerinin yüzde 40'ının yanlış olduğu ve ürünlerin içeriğinde etikette belirtilen bileşenlerin bulunmadığı tespit edildi.

Bu tür yanıltıcı ürünlerin kullanımının sağlık açısından risk taşıyabileceğini belirten Farmakoloji Uzmanı Prof. Dr. Okan Yıllar, tüketicilere dikkatli olmaları ve güvenilir kaynaklardan alışveriş yapmaları konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, bilindik ve büyük sanayi kuruluşlarının ürettiği spor takviyesi ürünlerinin bile, mutlaka hekime danışılarak kullanılması gerektiğini söyledi.

Ürünlerin içeriğinde yer alan yanlış bileşenlerin, sporcuların performansını olumsuz etkileyebileceği ve sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda hassas davranılması gerektiğini belirten uzmanlar, sporcuların sağlıklı bir şekilde hedeflerine ulaşmak için uzman kontrolünde ve doğru takviyelerle spor yapmaları gerektiğini vurguluyor.