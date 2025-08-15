Beşiktaş için her maç bir şey düzelir ümidiyle bakılmasına rağmen Ole Hoca, bu umutları yerle bir etmek için elinden geleni yapmaya devam ediyor!

Ole Hoca geldiğinden bu yana takımın hiçbir şekilde taktiksel analizi yapılamıyor çünkü, taktik diye bir şey yok!

Takıma transfer lazım, hocaya tam kadro teslim edildikten sonra karar vermek doğru olur deniliyor ancak, buna gerçekten inanan var mı?

Jurasek ve Arroyo oyundan çıkan ilk oyuncular olarak artık sabitlendi. Belli ki hoca, Jurasek'in alımına onay vermemiş!

Serdal Adalı'nın basın toplantısı yaparak hocaya güvendiğini açıklaması hiçbir şey ifade etmez. Taraftar sahaya bakar ve mücadele etmeyeni desteklemez!

Kendi sınıfında olamayacak bir takıma karşı kendi sahanda iki farklı geriye düşmenin izahı yok!

Sahadaki oyuncular ve ne yazık ki hoca olarak kenarda görevlendirilen Ole Hoca, bir türlü reaksiyon gösteremiyor.

Ole Hoca, sürekli takımın önde basan bir takım oyunu oynayacağını söylemesine rağmen büyük veya küçük her rakipten baskı yiyen bir takım haline gelindiğinin farkında olmasa gerek.

Ole Hocanın söyledikleri ile yaptıkları birbirini tutmazken başkan ve yönetimin de buna kayıtsız kalması kabul edilemez.

Beşiktaş'ta sürekli hoca gönderiliyor nidaları atanlara şunu sormak lazım; yanlış hoca tercihleri yapılıyorsa yanlışın istikrarını mı isteyeceğiz?

Ole Hoca ile olmaz, olamaz!

10.haftada Ole Hoca ile resim çektirmek isteyenlerin listesi ne durumda bilmiyorum ama olmayacak duaya "AMİN" denmez ancak, bu inadına gidiş sonucunda Veleddallin AMİN dedirtirsiniz!