Dünya futboluna birçok önemli isim, farklı farklı dönemlerde damga vurmuştur.

Misal Ricardo Quaresma, kendine has oyunu ve kendine has stili ile, dünya futbol literatürüne “Rabona” ve “Trivela” terimlerini sokmuştur.

Mesela Panenka! Bu da bir örnek diyebiliriz. Şu sıralarda futbol dünyasına Ole tarafından yepyeni bir tabir sokuluyor! Allah’a emanet united!

Hocaya sabredelim, kadrosu henüz tam oturmadı, eksikleri fazla… Bunların hepsine tamam. Lâkin bir çok kişinin aklında aynı soru! Beşiktaş ne oynuyor? Kanat akını desen? Kanat yok! Merkezden hücum yapılıyor desen, merkezde belirli bir hücum seti yok! Geriden oyun kuruluyor diyecek oluyor insan, dili söylese gönlü el vermiyor çünkü geriden bırakın oyun kurmayı, geriden sahayı tam gören dahi yok! Yok! Yok! Yok! Peki tek suçlu kanat eksikliği mi? Yani sadece bir sol kanat gelince her şey çözülecek mi? Misalen yarın sabah Sancho ya da Laurente indi! Tüm bu sorunlar bir çırpıda bitecek mi? Beşiktaş’ın merkezde Orkun’u var mı? İleri uçta dev adam Abraham’ı? Öve öve bitirilemeyen Demir Ege? O da tamam. E bir de dünya çapında bir Rafa? Daha ne olsun! Emirhan? Paulista? Bunlar bir çırpıda yok edilecek isimler mi? Bence kesinlikle değil… Yani sadece şu saydıklarım bile başlı başına elle tutulur bir oyun için yeterli değil mi? Tek sorun sol kanat yoksunluğu mu? Beşiktaş, son 7 aydır ne oynuyor? Geçiş oyunu? Set hücumu? Hangisi? Ben size söyleyeyim bu oyunun adı “ALLAH’A EMANET UNITED”tan başka bir şey değil. Herkes savruk! Birbirinden kopuk! Taktik disiplinden uzak? Pardon bunun için önce çalışılmış bir taktik olması gerekli. Kısacası, Beşiktaş’ın bu denli ne oynadığı belirsiz olan hali, sadece bir sol kanat ile açıklanamaz.

Reaksiyon!

Beşiktaş sahada skora, kötü oyuna, kopuk futbola, hiçbir şeye reaksiyon vermiyor!

Bakın ben şimdiden uyarayım, bu takım saha içinde bu kadar birbirinden bağımsız ve dengesiz oynamaya devam ederse, sezonun ortasına kalmaz Orkun, Rafa ve Abraham gibi yıldız isimler oyundan zihnen kopar! Sonrası bu kadar maaş alan oyuncular neden oynamıyor diye televizyonlarda meze ederler güzelim topçuları! Beşiktaş yönetiminin acilen teknik ekibe şu soruyu sormazı lazım, hocam biz ne oynuyoruz? Bize şu oyunu bir anlat hele! Tabii ki bu satırları, bunca eleştiriyi St.Patricks maçının skoruna göre yazmıyorum, ancak St.Patricks maçında dahi bu denli kopuk oynayan takımın, sonraki turlar ya da haftalarada sizde açacağı psikolojik travmaları size şimdiden haber veriyorum hepsi bu!

Bu Beşiktaş’ı, Ömer Üründül bile sevmez! Neden mi? Çünkü arası kopuk olacak blok dahi yok… Sözün kısası, madem hocanın arkasında durulacak, madem sahip çıkılacak, öyleyse hocayı karşınıza alıp konuşma zamanı başkan. Tek soru? Bu Beşiktaş ne oynuyor? Zira ortada ne bir oyun, ne bir taktik, ne de bir futbol aklı var…