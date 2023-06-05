Ankara

Osman Çakmak'tan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Temiz, AA Spor Sohbetleri'nin konuğu oldu.

Kulüp takımları kariyerinde Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere lig ve kupa şampiyonlukları yaşayan Temiz, başarısını milli takıma da taşımayı hedeflediğini ifade etti.

İsmail Temiz, milli takıma katkı sunan herkese teşekkür ederek, "2003'te yola çıktık, 2022'de dünya şampiyonu olduk. En son noktayı önceki teknik direktörümüz Osman Çakmak hocamız koydu. Misyonumuz ağır. Dünya şampiyonu bir takımı yerinde tutmak kolay değil. Daha çok çalışıp Avrupa ve dünya şampiyonu unvanlarımızı sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.

Polonya'da bu ay düzenlenecek Uluslar Ligi öncesi aday kadroyu açıkladıklarını hatırlatan Temiz, "Uluslar Ligi'nde Avrupa'nın güçlü takımlarıyla eşleştik. Polonya'dan şampiyon dönmek istiyoruz. Bir haftalık kamp programımız var. İnşallah şampiyonluk getireceğiz." dedi.

"Deprem bölgesinden ampute futbola gelecekleri sporla sosyal hayata kazandırmak istiyoruz"

İsmail Temiz, depremde ampute olan vatandaşları spora kazandırmak için yoğun bir çaba harcayacaklarını dile getirdi.

Depremde 1 milyona yakın kişinin engelli olduğunu aktaran Temiz, "Asrın felaketini yaşadık. Bizim görevimiz federasyon olarak bu insanlara ulaşıp hangi branşta olursa olsun onları spora yönlendirmek. Deprem bölgesinden ampute futbola gelecek olanları da sporla sosyal hayata kazandırmak istiyoruz. Ampute futbola kazandırdığımız insanları elit sporcu seviyesine çıkarmayı amaçlıyorum." diye konuştu.

Türkiye'de 11 milyon vatandaşın engelli olduğunu ancak lisanslı engelli sporcu sayısının az olduğuna dikkati çeken Temiz, şunları söyledi:

"İran'la hemen hemen aynı nüfusa sahibiz. 250 bin lisanslı sporcu sayıları var. Başarılı bir federasyonumuz var ama sporcu sayımız 3-5 binle sınırlı. Türkiye'de 11 milyon insan engelli. Maalesef bedensel engelli lisanslı sporcu sayımız az. Bir spor kulübü ne kadar engelli insana ulaşıyorsa o kadar başarılıdır."

AA

Ampute futbol liginin belli bir marka değerine ulaştığını da anlatan Temiz, "Ligimiz belli bir marka değerine ulaştı. Tabii ki profesyonel futbolla yarışacak durumumuz yok. Kulüp ve sporcu sayımız az. Sponsor desteğimiz neredeyse yok. Belediyeler ve bazı firmalar olmasa ampute futbolu zor duruma düşer. Gelirlerin ve sporcu sayılarının artması önemli. Biz örnek olarak TFF'yi alıyoruz. Ampute Futbol Süper Ligi de Spor Toto Süper Ligi örnek alır. Çoğu talimatlarımızı oradan alırız." değerlendirmesinde bulundu.

Gazi oldu, ampute futbolun gelişimine katkı sağladı

İsmail Temiz, gazi olduktan sonra ampute futbolun Türkiye'deki gelişimine büyük katkı verdi. Temiz, Türkiye'nin ampute futbolla 2003'te tanıştığını anlatarak şunları kaydetti:

"Özel kuvvetlerde tim istihbarat uzmanıydım. Çıktığım bir görev sonucu mayına basarak sol diz altımdan itibaren ayağımı kaybettim. Rehabilitasyon sırasında bize sporu önerdiler. Ampute futbol gözümüze çarptı. Türkiye'de pek tanınmıyordu. 2003 yılında bu branş Türkiye'de yoktu. Yola çıktık ve iki takım oluşturuldu. Sonrasında milli takımımız oldu. Yeni branşta hemen başarı olma ihtimali düşüktü. Sadece gazilerin değil, engelli vatandaşların da bu spora katılması için çalışmalar yapıldı. İlk Dünya Kupası'nda sonuncu oldu. Ülkemizi böyle temsil ettiğimiz için çok üzüldük. NATO'yla bir çalışma yaptık, eğitim aldık. Çok şey kattı bu eğitim bize. Sonrasında TSK tarafından bize araç tahsis edildi, 14 il dolaştık ve14 spor kulübü kurduk. Sonrasında da 2009'da ligimiz başladı. Bugünlere kadar geldik."

AA