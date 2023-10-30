Ankara'da bir otelde düzenlenen etkinlikte Beşiktaşlılar, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.

Anadolu Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Kemal Erdoğan, baloda yaptığı konuşmada, "Benim hayatımda olmazsa olmazlarım var. Cumhuriyet ve Mustafa Kemal Atatürk hayatımda olmazsa olmaz. Beşiktaş da olmazsa olmazlarım arasında. Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerlemeye davam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Tarihimizin en büyük başarısı Cumhuriyet'tir." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet ile 'egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi hayata geçirilmiştir. Bizler bu büyük milletin birer ferdi olarak bu ülkeyi koruma ve yaşatma görevini üstleniriz. Ülkemizi daha güzel bir geleceğe taşımak için birlikte çalışmak ve demokratik süreçlere katılmak zorundayız. Cumhuriyet'i bize armağan eden başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, 100 yıl boyunca Cumhuriyet ilke ve değerlerine katkı sağlayan herkesi saygı, minnet ve özlemle anıyorum. Nice 100 yıllara olsun. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Beşiktaş."