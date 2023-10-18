Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Erdem Can, performanslarından dolayı oyuncuları tebrik ederek, "Bizim için önemli bir galibiyet oldu. İç sahada alınan ilk galibiyet çok önemli. Maçın ikinci periyodundan itibaren savunmamızı sıkılaştırdık, prensiplerimize bağlı kaldık. Üçüncü çeyrekte de aynı şekilde devam ettik. Maçta bazı basit hatalarımız da oldu. Avrupa Ligi çok önemli bir organizasyon olduğu için maçın sonunda yavaşladığınızda sorun yaşayabiliyorsunuz. Şimdi cuma günü Valencia ile yapacağımız maça odaklanacağız." diye konuştu.

LDLC ASVEL Başantrenörü Terence Jonathan Parker da maçın kendileri için zor geçtiğini belirterek, "Bugün aslında bir şeyler yapmak için şansımız vardı ama başarılı olamadık. Onlara karşı savunma yapmak, ilk dakikadan itibaren çok zordu." ifadelerini kullandı.