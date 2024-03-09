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Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametindeki bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle bir bölümü tırın dorsesinde kalan panelvan, savrularak aynı yönde seyreden G.D'nin kullandığı 17 AFC 031 plakalı tırla çarpıştı.

Avcılar'da iki metrobüsün çarpışması sonucu 4 yolcu yaralandı

Avcılar'da iki metrobüsün çarpışması sonucu 4 yolcu yaralandı

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