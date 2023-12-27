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Şehir merkezindeki yapılar da sisin etkisiyle adeta gözden kayboldu.

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Görüş mesafesinin yer yer 50 ila 70 metreye kadar düştüğü bölgede sürücüler yolda dikkatli ilerledi.

Otoyolda görev yapan Düzce Bölge Trafik Amirliği ekipleri, karayolları ve jandarma ekipleri ring halinde bulunarak sürücülerin aşırı hız ve yakın takip yapmamalarını istedi.

Sabah saatlerinden itibaren otoyolun Gümüşova, Beyköy, Küçük Melen, Gölyaka ve Düzce gişeleri mevkisinde sis etkili oldu.

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