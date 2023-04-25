İSTANBUL- Anadolu Vakfı’nın, güçlü eğitmen kadrosu ile hem öğretmenlerin hem de gençlerin geleceğine katkı sağlamayı hedeflediği Değerli Öğretmenim Programı, “Sosyal Girişimcilik” teması ile yoluna devam ediyor. Değerli Öğretmenlerimizin, sosyal girişimciler yetiştirerek, geleceğin şekillendirilmesine katkıda bulunmayı hedefleyen program kapsamında, 25 Nisan’da “Dijital Dönüşüm” eğitimi veriliyor. Online Dijital Dönüşüm eğitimi ile dijital dönüşümde insan unsurunu en iyi şekilde yönetebilmek ve çalışanların verimliliğini arttıran dijital çözümleri kullananları ve onları yönetenleri bilişsel, zihinsel ve duygusal olarak güçlendirmek amaçlanıyor.

Eğitim ile öğretmenlerin; dijital dünyaya farklı bakış, beynin öğrenme prensiplerini şekillendirme, dijitalleşen dünyada yeni öğrenme araçları gibi konularda kişisel gelişimlerine katkıda bulunulacak. “21. Yüzyıl Bilgi Çağı”, “Dikkat ve Odaklanma Sorunu-Çözümü”, “HEMO Prensipleri-Öğrenme Sürecinde Heyecan-Eğlence-Merak-Oyunlaştırma”, “Öğrenme Yöntemleri”, “Dijital Dünyada Zayıflayan Kaslarımız”, “Öğrenmeyi Öğrenme Kavramı”, “Dijital Öğrenme Araçları” başlıklarından oluşan program iki saat sürecek.

HABER: ERCAN AYDIN