Ankara

Yonhap'ın haberine göre, Yoon, ABD ve NATO'ya ait olduğu ileri sürülen ve sosyal medyaya sızan "gizli belgelerde" ülke yetkililerinin dinlendiğine yönelik iddiaların ardından ittifaklarının 70. yıl dönümünde beraberindeki 122 kişilik heyetle 6 günlük ABD ziyaretine başladı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Sarayda bir araya gelecek.

Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı ABD'nin Güney Kore'ye verdiği askeri taahhütlere ilişkin ortak basın toplantısı yapılması planlanan görüşmenin ardından ikilinin, ABD Kongresinde ortak konuşma yapması bekleniyor.

Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) sızdırılan belgelerde Güney Koreli üst düzey yetkililerinin dinlediğine ilişkin konuların halka açık şekilde ya da özel görüşmelerinde gündeme gelmeyeceği ifade ediliyor.

Yoon'un ABD ziyareti, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı tek ses olduklarını duyurma amacıyla planladığı açıklanmıştı.

Onlarca sayfa belgenin sızdığı ortaya çıktı

7 Nisan’da sızan belgeler, ağırlıklı olarak Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin detaylar içerirken hafta sonu ortaya çıkan paylaşımlar, ABD istihbaratının savaştaki faaliyetleri, ABD’nin İran ve Çin’i izleme çalışmaları, bazı müttefiklerin görüşmelerinin dinlenmesi gibi konuları da içeriyor.

Bu belgelerde, CIA’nın, başta İsrail istihbarat teşkilatı MOSSAD’ın üst düzey yetkilileri ve Güney Kore’nin Ulusal Güvenlik Konseyi olmak üzere birçok müttefik ülkede üst düzey dinlemeler yaptığı anlaşılıyor.

ABD’nin Rus kurumlarına istihbarat kaynakları yerleştirdiğine ilişkin bilgilerin de yer aldığı belgelerde Amerikan istihbaratçılarının Rus ordusunun üst düzeylerine kadar nüfuz ettiği ve Ukrayna’ya yapılacak saldırıları önceden bildirebilecek kadar içerideki bilgi akışına hakim oldukları dikkati çekti.

Güney Kore, ABD ve NATO'ya ait olduğu ileri sürülen ve sosyal medyaya sızan "gizli" ibareli belgelerde ülke yetkililerinin dinlendiğine yönelik iddialar üzerine, ABD'den gerekli tedbirleri alması talebinde bulunmayı planladığını duyurmuştu.

Sızan belgelerde ayrıca ABD istihbarat servislerinin mart başlarında Güney Kore Başkanlık Ofisi'nde Ukrayna'ya silah desteği sağlanıp sağlanmayacağına dair konuşmaları dinlediği iddiası da yer alıyor.

AA