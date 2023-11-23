Anadolu Yayıncılar Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, yaptığı yazılı açıklamada, dezenformasyonla mücadelenin herkesin sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Her alanda olduğu gibi medya ve iletişim alanında da yerli ve milli platformlara ihtiyacın olduğuna işaret eden Burhan şunları kaydetti:

"Net bir duruşu olan, her türlü dezenformasyona karşı, yabancı medyanın manipülasyon, algı ve yalan haberlerine karşı mücadele eden, medya kuruluşlarımızda olası dezenformasyonun önüne geçmek için çalışan bir sivil toplum kuruluşu olacağız. Türkiye'nin dört bir tarafında faaliyetlerini sürdüren yazılı, görsel, dijital ve işitsel basın kuruluşlarını temsil eden ve basın mensupları tarafından kurulan federasyonumuz, sektörün gelişimi ve sorunlarına ilişkin yurt içi ve yurt dışında faaliyetlerde bulunacak. Sektörümüzün sorunlarını biliyoruz. Birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde bu sorunların üstesinden gelmek, yetkili kurumlarla görüşerek çözüm üretmek ve medya kuruluşlarımızın temsili noktasında aktif görev almak, faydalı çalışmalar yapmak amacı ile kurulmuş bir federasyonuz. Medya camiamıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."