Haber: Damla Oya Erman

Araştırmacılara göre, meydan yaklaşık 4.750 yıl öncesine tarihleniyor ve And Dağları'nın Güney Amerika'daki en erken dönem dairesel meydan yapılarından biridir.

Keşif, Callacpuma arkeolojik alanında yapıldı ve büyük, dikey yerleştirilmiş megalitik taşların harç kullanılmadan dik tutulduğu iki konsantrik duvardan oluşuyor.

Yapının biçimi ve boyutu, yerleşim göstergesi olmayan ev eşyalarının yokluğuyla birlikte, anıtsal yapının muhtemelen törensel amaçlı olduğunu düşündürmektedir.

Site üzerine yapılan "Peru'nun Cajamarca Vadisi'nde 4750 BP'de Bir Anıtsal Taş Meydanı" başlıklı çalışma, hakemli bilimsel dergi Science Advances'te yayımlandı ve bu eski And Dağları inşaat yönteminin arkeologlar için tamamen yeni olduğunu belirtiyor.

Karbon tarihlemesi, sitenin yaklaşık 4.750 yıl öncesine, Geç Önceramik Dönemine tarihlendiğini gösterdi. UW'den Doçent Jason Tooley, "Bu yapı, Mısır'daki Büyük Piramitler'den yaklaşık 100 yıl önce ve Stonehenge ile aynı dönemde inşa edildi" dedi.

Site, seramik depozitleriyle belirlenen İlk Dönem ve Erken Dönem boyunca en az aralıklarla, en azından dönem dışı bir alan olarak kullanılmaya devam etti.

Bu tarihler, Callacpuma'daki dairesel meydanın, Cajamarca Vadisi'nde belgelenen en eski belgelenmiş anıtsal ve megalitik mimari örneği olduğunu ve eski Peru'da en erkenlerden biri olduğunu göstermektedir.

"Bu muhtemelen Cajamarca Vadisi'nin bu kısmında yaşayan en erken insanlar için bir araya gelme yeri ve tören alanıydı" diyen Toohey, "Bu insanlar, çoğunlukla avcılık ve toplayıcılık yaşam tarzı sürdürüyor ve muhtemelen henüz tarım yapmaya ve hayvanları evcilleştirmeye yeni başlamışlardı" şeklinde ekledi.