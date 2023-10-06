Ankara

Başkan Tahiroğlu, Trendyol 1. Lig'de takımın 7 haftalık oyununu, hedeflerini ve kulübün diğer çalışmalarını değerlendirdi.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı 3-2 yendiği maçın 71. dakikasında eski oyuncuları Barış Alper Yılmaz'ın asistiyle Kerem Aktürkoğlu'nun gol attığını hatırlatan Tahiroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Barış'ın o asistini izlerken çok mutlu oldum, çok sevindim. Avrupa'da oynayan bütün Türk takımlarını destekliyorum ama Galatasaray'ın başarılı olması ve aynı zamanda Barış'ın asistiyle sonuç elde etmeleri çok mutlu etti. Takım olarak arkadaşlarla çok sevindik. İnşallah Galatasaray çok üst yerlere gelir, Şampiyonlar Ligi kupasını da alır. Barış'ın Galatasaray'a çok faydalı olacağına ve Avrupa'da daha iyi takımlara gideceğine de inanıyorum. Şu an takımımızda Barış Alper Yılmaz ve Samet Akaydın'ın seviyesini yakalayacak çocuklar var. İnşallah zamanla onlar da sahaya çıkacak ve gerçekten seyir zevki yüksek futbol oynanacak. Zaten oynanan futboldan seyirciler zevk alsın istiyoruz. Hocamızla planlarımız o şekilde. Takım da inşallah ona doğru gidiyor."

"Bu takımın çok daha iyi olacağına inanıyorum"

Ligde oynadıkları 7 maçta; 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet almalarıyla ilgili Tahiroğlu, "Genç bir takımız. Bu sene aramıza çok sayıda yeni futbolcu katıldı. Yavaş yavaş form tutuyoruz. İleriki zamanlarda bu takımın çok daha iyi olacağına inanıyorum. 19-22 yaş arasında çok sayıda futbolcumuz var. Bunların gelecekte Türk futbolunu ileriye taşıyacak futbolcular olacağını düşünüyorum. İyi başladık ve Tuzlaspor maçıyla takımın tekrar çıkışa geçeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Başkent ekibinin Trendyol 1. Lig'de beşinci yılına girdiğini aktaran Tahiroğlu, "Son iki senedir play-off şansını son maçlarda kaçırdık ama inşallah bu sene seyir zevki iyi futbol oynayıp, ligde yukarıları zorlamak istiyoruz. Amacımız Cumhuriyet'in 100. yılında gençliğimize, Cumhuriyet'e yakışır futbol oynamak ve Cumhuriyet'e yakışır gençler yetiştirmek. Rabbim inşallah Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon olmayı da nasip eder. Bunu kim istemez ki. Bu takımın play-off hedefini yakalayacağına, bir gün Süper Lig'e de çıkacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Altyapı çalışmaları, amatör branşlara yapılan yatırımlar

Ankara Keçiörengücü'nün altyapı ve amatör branşlara olan katkıları hakkında Tahiroğlu, şöyle konuştu:

"Bu takımı 18 yıl önce 3. Lig'den aldık, buralara kadar getirdik. İnşallah sonraki seviyesi de Süper Lig. Rabbim inşallah nasip eder ve Süper Lig hedefini de yakalarız. Şu anda Yenimahalle'de yeni bir tesis yaptık. Gelecek 5-10 yılda Keçiörengücü'nden çok daha iyi futbolcular çıkaracağımıza inanıyorum. Bu iş altyapıya ve tesisleşmeye bakar. Biz de bunları hemen hemen tamamladık. Bundan sonra daha iyi futbol, daha iyi taraftar olacağına, seyir zevki yüksek futbol oynayacağımıza inanıyorum. Sadece futbolda değiliz... Amatör branşlarımızda 500 lisanslı sporcumuz var. Tekvando, karate, kick boks, boks gibi branşlarda ücretsiz eğitim veriyoruz. Burada amaç çocukların kötü alışkanlıklardan uzak kalıp, spora yönelmeleri."

Öte yandan, sponsor desteğinin mevcut durumda yetersiz olduğuna da dikkati çeken başkan Tahiroğlu, "Yavaş yavaş takım bir noktaya gelince, sponsor desteğinin de artacağına inanıyorum. Rakiplerimizin bütçeleri çok yüksek. Maddi olarak onlarla yarışmamız zor. Biz de yurt içinden ve yurt dışından bütçemize uygun futbolcular bularak dengelemeye çalışıyoruz. Futbolcu bulmak için iyi bir ekibimiz var. Şu anda da takım içerisinde Gana'dan, Nijerya'dan ve alt liglerimizden gelen futbolcularımız var. İnşallah iyi sonuçlar elde edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

AA