Sivas

Pendik Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakada hakem Turgut Doman görev yapacak.

Topladığı 7 puanla ligde 12. sırada yer alan Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

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AA