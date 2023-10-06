Sivas
Pendik Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakada hakem Turgut Doman görev yapacak.
Topladığı 7 puanla ligde 12. sırada yer alan Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.
AA
Pendik Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakada hakem Turgut Doman görev yapacak.
Topladığı 7 puanla ligde 12. sırada yer alan Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.
AA
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P