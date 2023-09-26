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Aracın sahibi S.D'nin, alacak verecek meselesinden tartıştığı arkadaşını silahla vurduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

Cesedin Hüseyin Hakan'a ait olduğunu tespit eden ekipler, aracın sahibine ulaştı.

Ekiplerin yaptığı incelemede, araçtaki kişinin silah la vurularak öldürüldüğü belirlendi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Balkiraz Mahallesi Esenler Sokak'ta bir kişinin araçta hareketsiz olduğunu görenler durumu polise haber verdi.

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