İSTANBUL- Çocuğum hasta olur mu, sinek-böcek ısırır mı, güneş çarpar mı ve ateşi çıkar mı gibi birçok soru ile kafalar oldukça karışıyor. Bu nedenle anne babalar, yanlarına alacakları eşyaları ve malzemeleri planlayamayabiliyor. Peki tatile giderken çocuğumuz için yanımıza almamız gereken şeylerin en önemlisi olan sağlık ekipmanları neler olabilir, çanta dolusu ilaç taşımakla hazırlıksız yakalanmak arasında kalmamak için hangi hayat kurtarıcı malzemeleri yanımızda götürmek bizi nasıl rahatlatacak? Memorial Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Anıl Doğan Bektaş, tatile çıkarken çocuk sağlığı için ebeveynlerin yanında bulunması hakkında bilgi verdi.

Ateş ölçer ve ateş düşürücüler olmazsa olmaz

Çocuklarda birçok nedene bağlı görülen ateş, anne babaları paniğe sokabilmektedir. Çocukların vücut ısısının yüksek olduğundan endişelenilmesi durumunda ateşi olup olmadığından emin olmak gerekir. Ateşin varlığını kesinleştirmek için ateş ölçerler, tatil çantasının olmazsa olmazıdır. Ebeveynlerin çocuklarının ateşinin var olup olmaması kararsızlığını ateş ölçer ile netleştirmeleri mümkündür. Ateş görülmesi durumundan ise ateş düşürücü olarak parasetamol içeren ilaçlar ve 6 aydan büyük bebeklerde ibuprofen içeren ateş düşürücüler alınabilir.

Devamlı kullanılan ilaçlara dikkat

Çocuklarda tanısı konmuş kronik hastalıklar ile beraber kullanılan sabit ilaçlarında, tatil çantasında olması gerekir. Astım hastası olan çocuklar için ekipman olarak nebulizatör ve cihaz ile kullanılan ilaçlar, inhale spreyler, çiğneme tabletleri büyük önem taşımaktadır. Tiroid hastası olan çocuklarda tiroid ilacı, alerjik nezlesi olan çocuklarda alerji ilaçları gibi devamlı kullanması gereken ilaçlar aksatılmadan verilmelidir. Aynı zamanda rutin olarak kullanılan takviye edici gıdalar, vitaminler de ebeveynlerin yanında olmalıdır.

Arı-böcek sokması, sinek ısırığı ihtimali unutulmamalı

Havuz, deniz gibi açık alanlarda veya yeşilliğin fazla olduğu park-bahçe gibi piknik alanlarında; arı-böcek sokması, sinek ısırması gibi durumlar oldukça fazla görülebilir. Bu durumlar için antihistaminik içeren kremler ve alerji ilaçları yine doktor kontrolünde kullanılmalı ve tatil sürecinde çantada bulundurulmalıdır. Aynı zamanda böcek sokması, sinek ısırması gibi durumlardan bebek ve çocukların vücutlarını korumak için, doğal içerikli sinek kovucu spreyler kullanılabilir. 1 yaş üzeri çocuklar için elektrikli likit veya tablet şeklinde sinek kovucu ürünlerin de tatil çantasında bulundurulması alınabilecek önlemler arasında yer alır.

Güneş koruyucu ürünler büyük önem taşıyor

Bebek ve çocuklarda fazla güneşte kalmaya bağlı güneş yanıkları görülmesi, sorunları da beraberinde getirmektedir. O nedenle tüm bebek ve çocukları güneşten korumak, oluşabilecek yanıklara karşı önlem almak oldukça önemlidir. 6 aydan küçük bebekler için güneş kremi kullanımı uygun değildir. Bu dönemdeki bebekler ince, pamuklu, açık renkli, uzun giysiler ve şapkalarla güneşten mümkün oldukça korunmalıdır. 6 aydan büyük bebekler ve çocuklar için doktor önerisi ile alınabilecek en az 30 Faktörlü bebek ve çocuk güneş kremleri mutlaka yanlarında bulundurulmalıdır. Güneşe çıkmadan 20 dakika önce tüm vücuda sürülmeli ve her 2-3 saatte bir yenilenmelidir. Güneş yanıkları görülmesi halinde ise gümüş sülfodiazin ve lidokainli kremler doktor kontrolünde sürülmelidir.

Taşıt tutması da sık görülebiliyor

Çocuklarla birlikte yapılan yolculuklarda görülebilen taşıt tutması son zamanlarda sık sık rastlanan bir durum haline gelmiştir. Bu gibi şikayetlerde mutlaka çocuk doktoru ile görüşülmeli ve uygun ilaç temin edilerek yolculuğa çıkılmalıdır.

İshal ve kusmalara karşı probiyotik desteği

Yaz aylarında havuz ve denizlerden kapılabilen enfeksiyonlar, en sık ishal ve kusmalara sebep olabilir. Bu gibi durumlara karşı alınabilecek önlemlerden biri de mutlaka probiyotik takviyesidir. Kusma şikayetlerinde, doktorun önerisi ile şurup veya fitiller de kullanılarak bebek veya çocukların iyileşmesi takip edilmelidir.

Tatil sırasında bulundurabilecek ilaçlar genel olarak yukarıda bahsedilenler olsa dahi, şiddetli ve yoğun şikayetler, düşmeyen ateş, solunum sıkıntısı, beslenme güçlüğü gibi acil durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.

HABER: METE YILMAZ