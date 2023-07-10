İSTANBUL- Huawei, yalnızca oyun özellikleri sunmak yerine, HUAWEI nova 11 Serisi gibi en yeni telefonlarında genel teknolojisini de yükselterek, ana donanımına yüksek çözünürlüklü oyunları ve ortalama bir hardcore oyuncunun alışkanlıklarını karşılamak için gereken gücü ve performans artışını sağlıyor.

Oyuncuların hızına ayak uydurmak için Huawei'nin nova 11 Serisi gibi en yeni akıllı telefonları, mobil oyun uygulamalarında sık karşılaşılan yüksek pil tüketimi sorununu hedef alan kaliteli bir donanıma sahip.

Verimli şarj için özel olarak tasarlanan HUAWEI nova 11 Serisi, 100 W HUAWEI SuperCharge Turbo şarj modlarına sahip ve kullanıcıların prize takılı geçirdikleri saatleri azaltarak oyun süresini en üst düzeye çıkarmalarını sağlıyor. Yeni HUAWEI nova 11 Pro, mobil oyunların sınırlarını daha da zorluyor: Ekran kapalıyken 20 dakika içinde tamamen şarj olabiliyor. Hem performans hem de dayanıklılık için tasarlanan cihaz, oyun dayanıklılığını artırmak isteyen oyuncular için oturumlar arasındaki uzun aralar geçmişte kalacak.

Oyuncu olmayanlar da uzun ekran süresinden faydalanabilir. Ekran açıkken %50'ye kadar şarj olması için yalnızca 15 dakika gerekir; ister rahatlamak için vlog izleyen yoğun öğrenciler isterse en sevdikleri dizileri izlemek isteyen kullanıcılar için olsun, nova 11 Pro, cihaz bakımı için harcanan zamanı en aza indirmek ve eğlence süresini en üst düzeye çıkarmak için şarj aralığını kısaltır. Kullanıcılar gece boyunca cihazlarını şarj etmeyi unuttuklarında bile, telefon hazırlanmak için ihtiyaç duydukları sürede gün için tam güç alabilir; bu da sosyal hayatları hareketli olan genç yetişkinler için mükemmel bir çözüm.

Rekabette öne çıkan bir akıllı telefon

Ancak avantajlar etkileyici pil ömrünün ötesine geçiyor. Kaliteli donanımı en gelişmiş yazılımla eşleştiren profesyonel düzeyde oyun ekipmanı arayan tutkulu oyuncuların başka yere bakmasına gerek yok.

HUAWEI nova 11 Serisi, AI Akıllı Çizelgeleme 3.0 ve 120 Hz'lik yüksek yenileme hızı ile donatılmıştır; bu, telefonun ekrandaki oyun sahnelerini gerçek zamanlı olarak tanımlamasına ve kare sayısını otomatik olarak ayarlamasına yardımcı olur. Ek olarak, GPU Turbo 3.0 telefonun kare hızını dengelemesine ve oyun güç tüketimini %10 azaltmasına yardımcı olarak yoğun aktivite sırasında akıcı oyun ve statik görüntüleri görüntülerken enerji verimliliği arasında mükemmel bir denge sağlar. Birlikte çalışan bu özelliklerle, yeni başlayanlar bile güç tasarrufu için yüksek performanstan ödün vermeden bir sonraki oyun içi başarılarının kilidini açmak için güçlü bir başlangıç yapacaklar.

Birçok mobil oyun için başarının bir diğer önemli faktörü de oyun içi uyaranlara hızlı yanıt vermektir. Oyun performansını daha da artırmak için nova 11 Serisi, ekrandaki görüntünün dokunmatik işlemlerle her zaman senkronize olmasını sağlamak için Touch Turbo 3.0 çok boyutlu dokunmatik kontrol teknolojisine sahip. Bu, kullanıcı ekrana dokunduğunda dokunmatik komutların hızlı ve istikrarlı bir şekilde iletilmesini ve yanıtlanmasını sağlayarak dokunma ve ekran arasındaki gecikmeyi %5 oranında azaltır. Neredeyse algılanamaz olan bu süreç sayesinde kullanıcılar, tepkilerinin gerçek oyun içi performanslarını yansıtacak kadar doğru bir şekilde yakalandığından emin olabilirler.

Yüksek performanslı oyun ekipmanları için en büyük endişe, yoğun aktivite nedeniyle oluşan ısıdır. HUAWEI nova 11 Pro, Huawei'nin patentli soğutma sistemini benimseyerek bu sorunu hafifletiyor.

Ultra yüksek termal iletkenliğe sahip grafen ve çift VC ıslatma plakaları, ısı yayma kapasitesini önceki nesle kıyasla %7 oranında artırırken, 10 kanallı ve nokta matrisli su havuzu tasarımı, VC ısı yayma verimliliğini geleneksel çözümlere kıyasla %60 oranında artırarak akıllı telefonun serin kalmasını ve kullanıcıların yoğun oyun koşullarında bile odaklanmasını sağlıyor.

HABER: METE YILMAZ