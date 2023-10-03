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Tur minibüsünün Antalya Havalimanı'ndan aldığı 11 İsviçreli turisti, Manavgat'taki bir otele götürmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Minibüsteki İsviçreli Diana Meyer (44) hayatını kaybetti, sürücü Şahin ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 10 İsviçreli turist yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

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