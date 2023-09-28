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Kaza yerine gelen Arısoy'un annesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.

Sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan Arısoy'un sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Osman Arısoy'un (22) kullandığı 07 ASG 288 plakalı otomobil , Antalya-Alanya D400 kara yolu Cumalı Mahallesi girişinde refüj e çarparak bir süre sürüklendikten sonra devrildi.

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