Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

90+5. dakikada Erdal Rakip'in hatalı pasında araya giren Emre Taşdemir, kaleciyle karşıya kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası çizgisi üzerinde yaptığı vuruşta, Bahadır Öztürk topu uzaklaştırdı.

85. dakikada Midtsjö'nün sol taraftan açtığı ortada topla buluşan Diaby, altıpas çizgisi üzerinde şık bir vuruş denedi ancak kaleci Leite meşin yuvarlağı kurtardı.

74. dakikada Pendikspor savunması, Güray Vural'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlağa müdahale etti. Seken topu altıpasın içinde önünde bulan Erdoğan Yeşilyurt'a müdahaleyi son anda Sequeira yaptı.

16. dakikada Antalyaspor savunmasının uzaklaştırdığı topu kontrol eden Sequeira, ceza sahası dışından şutunu çekti. Kaleci Leite, meşin yuvarlağı direk dibinden çeldi.

Trendyol Süper Lig 'in ertelenen 16. haftasındaki Siltaş Yapı Pendikspor , Bitexen Antalyaspor 'u konuk etti.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.