Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Akdeniz ekibi, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
AA
Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Akdeniz ekibi, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
AA
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