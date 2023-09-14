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Akdeniz ekibi, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

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